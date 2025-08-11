Roberto Vannacci, ex generale, eurodeputato e vicesegretario della Lega, ha pubblicato un post sui social media in cui celebra la medaglia d’oro conquistata da un’atleta italiana nel salto triplo agli Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia. Nel suo intervento, Vannacci evidenzia la «italianità» dell’atleta e critica quella che definisce una «narrazione selettiva» della sinistra.

Nel post, Vannacci ricorda il successo di Erika Saraceni, 18 anni, che ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo con la misura di 14,24 metri, ottenuta all’ultimo tentativo, stabilendo un nuovo record italiano juniores e il primato della competizione. L’atleta, figlia di due ex atleti italiani, ha dominato la gara dall’inizio alla fine, portando l’Italia a un importante risultato europeo.

Tuttavia, secondo Vannacci, questa notizia, che in un paese normale riempirebbe le prime pagine, qui è stata relegata a semplici trafiletti, soprattutto se confrontata con l’attenzione riservata ad altre atlete ugualmente valide ma che si distinguono per le loro origini non italiane.

Si interroga quindi sulle ragioni di tale disparità, ipotizzando che possa dipendere dal fatto che l’atleta in questione sia bianca, cristiana, di origine italiana e forse anche eterosessuale.

Nella parte iniziale del suo post, Vannacci utilizza una lunga serie di hashtag in maiuscolo che riassumono il suo punto di vista:

«NON È #NERA, NON È ARRIVATA COL #BARCONE, NON È #ISLAMICA, NON FUGGE DALLE FAMIGERATE #GUERRE, NON È DIVERSAMENTE #ETEROSESSUALE, NON PORTA IL #VELO E NON SFILA IN #BURKINI: PER LA SINISTRA NON FA #NOTIZIA».

Vannacci, che in precedenza aveva più volte criticato la campionessa di pallavolo azzurra Paola Egonu per i «tratti somatici diversi dalla maggioranza degli italiani», ribadisce la sua posizione e accusa la stampa di adottare un atteggiamento discriminatorio e di razzismo nella copertura mediatica degli eventi sportivi.

Secondo lui, durante le Olimpiadi dell’anno precedente, molti giornali avevano dedicato ampio spazio solo alle atlete di colore nel mondo della pallavolo, trascurando invece i risultati di altri atleti italiani.