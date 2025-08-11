In un’importante mossa societaria, Mare Group (nella foto, l’a.d. Antonio Maria Zinno) azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha chiesto la convocazione di un’assemblea dei soci di Eles Semiconductor Equipment. L’obiettivo è discutere e deliberare sull’aumento dei membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) da 6 a 9. La richiesta arriva dopo che Mare Group, a seguito di un’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS), è diventata il primo azionista di Eles, detenendo una quota superiore al 29% del capitale.

Secondo quanto riportato, questa proposta si basa sul “sensibile mutamento nella compagine azionaria di Eles” e sulla chiara risposta del mercato all’OPAS, che ha confermato la necessità di un aggiornamento della governance per assicurare una “rappresentanza equilibrata delle diverse componenti dell’azionariato”.

Mare Group intende inoltre sfruttare questa iniziativa per promuovere un rilancio strategico del business di Eles, stimolando il dialogo all’interno del nuovo CdA e tenendo conto del mutato contesto internazionale e degli ultimi risultati economici.

Le candidature proposte

Per i tre nuovi posti nel CdA, Mare Group ha già presentato le sue candidature, puntando su figure di spicco con diverse competenze strategiche:

Franco Raddi: Dottore commercialista e revisore legale, con oltre 30 anni di esperienza in corporate finance e governance societaria.

Domenico Soriano: Ingegnere e attuale Chief Technology Officer di Mare Group, esperto in innovazione digitale, intelligenza artificiale e machine learning.

Luigi Di Palma: Direttore Generale di Mare Group, con una solida esperienza nei settori aerospazio, difesa e tecnologie digitali, oltre a ruoli di rilievo a livello europeo.

Questi candidati, con i loro profili, mirano a portare nuove prospettive e competenze per guidare Eles in questa nuova fase.