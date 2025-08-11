Lo scontro tra i cosiddetti “virostar” e i no vax, reciprocamente qualificati come “ciarlatani”, è proseguito in modo latente, complice anche il periodo estivo e la distanza temporale dagli anni critici della pandemia. Tuttavia, la disputa riguardo alla presenza nel Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag) di medici con posizioni diagnosticate come antiscientifiche, scelti dal ministro Orazio Schillaci, continua a suscitare dibattito nell’ambito sanitario e politico, con un intensificarsi di critiche e proteste che ricorda la vivacità dei conflitti avuti durante i momenti più difficili dell’emergenza sanitaria.
Il Patto trasversale per la scienza (Pts) ha raccolto migliaia di firme per chiedere la rimozione di due medici accusati di diffondere “teorie prive di fondamento” e di aver veicolato contenuti ritenuti “pseudoscientifici”.
Il primo è Paolo Bellavite, ematologo veronese che si definisce così sul web: “Dal 1984 è stato professore di Patologia generale all’Università di Verona. Dal giugno 2017 è in pensione, ma prosegue l’attività di ricerca come cultore della materia”. Opera anche come cooperante in Burundi e sostiene che l’omeopatia rappresenti “la vera medicina”.
Una delle sue convinzioni più controverse riguarda la terapia farmacologica tradizionale e i vaccini, che secondo Bellavite sarebbero una sorta di “tappeto volante sul quale alcuni apprendisti stregoni spediscono le persone”. Egli afferma inoltre che i vaccini contro il Covid avrebbero provocato “effetti avversi gravi, più che tutti gli altri vaccini nella storia dell’umanità”.
Il secondo medico al centro delle polemiche è Eugenio Serravalle, pediatra e patologo neonatale originario della Toscana. Serravalle dichiara di avere un “approccio prudente” nei confronti dei vaccini, ma rigetta con forza l’etichetta di no vax, arrivando a minacciare azioni legali per diffamazione nel caso venisse definito tale, come ha spiegato in un’intervista: “Secondo la giurisprudenza consolidata, tale definizione rappresenta un insulto e una diffamazione”.
A sollevare il caso è stato il ritiro di Francesca Russo, dirigente del dipartimento…
Luca Zaia ha ribadito la sua «profonda stima» nei confronti di Francesca Russo, sottolineando la rilevanza della sua presa di posizione.
La decisione ha scatenato vivaci reazioni tra figure note legate alla gestione della pandemia. Roberto Burioni ha commentato:
«È come vedere don Vito Corleone nominato alla commissione Antimafia.»
Matteo Bassetti ha definito la situazione:
«Uno dei momenti più bassi nella storia della salute pubblica italiana.»
La Società Italiana di Igiene (Siti) ha espresso «sconcerto» per la nomina, mentre i medici riuniti nella Fnomceo, guidata da Filippo Anelli, hanno indirizzato una lettera riservata al ministro Schillaci. Nel testo ricordano la perdita di 380 colleghi durante la pandemia, denunciano la loro esclusione dalle scelte e invitano il ministro a riconsiderare le nomine, privilegiando «le ragioni della scienza nell’interesse supremo della tutela della salute».
Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia (Sin), ha sottolineato l’assenza di un neonatologo nel comitato vaccini, esprimendo la «profonda preoccupazione» della categoria per il rischio di indebolire la fiducia dei genitori nei confronti dei vaccini.
Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha duramente criticato il ministro Schillaci per quella che definisce «un atto di grave irresponsabilità politica e professionale, capace di compromettere la credibilità delle istituzioni, sminuire la scienza e legittimare la disinformazione».
La replica di Bellavite non si è fatta attendere, con un commento lapidario:
«Siamo più competenti di te.»
La controversia assume anche un rilievo politico. Sandra Zampa, ex sottosegretaria alla Salute durante la fase più acuta della pandemia in Italia, ha rivolto un’accusa al ministro Schillaci:
«Ministro, quale vergogna è mai questa? Come si può nominare nel Nitag medici favorevoli ai no vax?»
Il Movimento 5 Stelle ha definito la decisione di premiare un approccio antiscientifico come «uno schiaffo alle vittime del Covid».
Questa vicenda evidenzia nuovamente le tensioni tra istituzioni, comunità scientifica e politica nella gestione delle misure di prevenzione vaccinale, sottolineando l’importanza di scelte basate su solide evidenze e consenso tecnico per tutelare la salute pubblica.