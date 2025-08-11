Lo scontro tra i cosiddetti “virostar” e i no vax, reciprocamente qualificati come “ciarlatani”, è proseguito in modo latente, complice anche il periodo estivo e la distanza temporale dagli anni critici della pandemia. Tuttavia, la disputa riguardo alla presenza nel Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag) di medici con posizioni diagnosticate come antiscientifiche, scelti dal ministro Orazio Schillaci, continua a suscitare dibattito nell’ambito sanitario e politico, con un intensificarsi di critiche e proteste che ricorda la vivacità dei conflitti avuti durante i momenti più difficili dell’emergenza sanitaria.

Il Patto trasversale per la scienza (Pts) ha raccolto migliaia di firme per chiedere la rimozione di due medici accusati di diffondere “teorie prive di fondamento” e di aver veicolato contenuti ritenuti “pseudoscientifici”.

Il primo è Paolo Bellavite, ematologo veronese che si definisce così sul web: “Dal 1984 è stato professore di Patologia generale all’Università di Verona. Dal giugno 2017 è in pensione, ma prosegue l’attività di ricerca come cultore della materia”. Opera anche come cooperante in Burundi e sostiene che l’omeopatia rappresenti “la vera medicina”.

Una delle sue convinzioni più controverse riguarda la terapia farmacologica tradizionale e i vaccini, che secondo Bellavite sarebbero una sorta di “tappeto volante sul quale alcuni apprendisti stregoni spediscono le persone”. Egli afferma inoltre che i vaccini contro il Covid avrebbero provocato “effetti avversi gravi, più che tutti gli altri vaccini nella storia dell’umanità”.

Il secondo medico al centro delle polemiche è Eugenio Serravalle, pediatra e patologo neonatale originario della Toscana. Serravalle dichiara di avere un “approccio prudente” nei confronti dei vaccini, ma rigetta con forza l’etichetta di no vax, arrivando a minacciare azioni legali per diffamazione nel caso venisse definito tale, come ha spiegato in un’intervista: “Secondo la giurisprudenza consolidata, tale definizione rappresenta un insulto e una diffamazione”.

A sollevare il caso è stato il ritiro di Francesca Russo, dirigente del dipartimento…