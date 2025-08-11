La fotografia economica scattata a giugno 2025 mostra un quadro a due velocità per l’Italia, con dinamiche contrastanti tra prestiti e depositi che segnalano un’evoluzione del comportamento di imprese e famiglie.

Prestiti alle imprese in crescita, segnale di fiducia

Dopo un periodo di contrazione, i prestiti concessi alle società non finanziarie tornano a crescere, registrando un aumento dello 0,3% rispetto all’anno precedente. Un dato che inverte la rotta rispetto al calo dell’1,4% registrato a maggio e che potrebbe essere interpretato come un segnale di ripresa e maggiore propensione agli investimenti da parte delle aziende. Nonostante ciò, i tassi d’interesse per le nuove erogazioni restano a livelli significativi, con una media del 3,61% (in lieve calo dal 3,66% di maggio) e un picco del 4,17% per i finanziamenti fino a 1 milione di euro. Le aziende di maggiore dimensione, con prestiti superiori a questa soglia, beneficiano di tassi più vantaggiosi, al 3,32%.

Famiglie più indebitate per acquistare casa

Anche le famiglie continuano a ricorrere al credito, soprattutto per l’acquisto di abitazioni. I prestiti erogati ai nuclei familiari aumentano dell’1,8% (dall’1,5% di maggio), spinti da un TAEG sui mutui per la casa che si attesta al 3,60%, sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente. È interessante notare come l’8,8% di questi mutui abbia un tasso inizialmente fisso per un periodo massimo di un anno, a indicare una preferenza per soluzioni che offrono una certa stabilità nel breve termine. Anche il credito al consumo segna un’espansione, con tassi che si assestano al 10,15%.

Rallentamento nella raccolta, ma non solo

A fronte di una ripartenza dei prestiti, la raccolta di liquidità da parte delle banche mostra segnali di rallentamento. La crescita dei depositi da parte del settore privato si riduce drasticamente, passando dal 3,8% di maggio allo 0,5% di giugno. Un calo che potrebbe riflettere scelte diverse da parte di famiglie e imprese, che potrebbero aver utilizzato la liquidità accumulata in precedenza per consumi o investimenti, o averla dirottata verso altre forme di risparmio. In controtendenza, la raccolta obbligazionaria torna a crescere dell’1,4%, dopo una fase di contrazione. Segno che gli istituti bancari stanno diversificando le loro fonti di finanziamento. I tassi di interesse offerti sui depositi, nel frattempo, scendono leggermente allo 0,67%.

Le dichiarazioni di Bankitalia

L’analisi dei dati si basa sulle comunicazioni ufficiali della Banca d’Italia, che nella sua pubblicazione mensile “Banche e moneta” ha fornito i dati aggregati, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), evidenziando un aumento dell’1,1% sui dodici mesi dei prestiti al settore privato in Italia.