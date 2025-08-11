Plastic Free Onlus esprime un giudizio positivo sul recente decreto-legge entrato in vigore il 9 agosto, che introduce un inasprimento significativo delle sanzioni per chi abbandona rifiuti dai veicoli.

La nuova normativa prevede multe fino a 18.000 euro e, nei casi più gravi, la possibilità di arresto. Inoltre, autorizza l’utilizzo delle immagini provenienti da telecamere pubbliche e private come prova, eliminando così la necessità di contestare immediatamente la violazione.

Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus, associazione attiva dal 2019 nella sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica e rifiuti abbandonati, ha dichiarato:

“Questa misura rappresenta un progresso fondamentale nella lotta contro una delle pratiche più dannose e vergognose per l’ambiente e la collettività. L’aumento delle sanzioni deve costituire un effettivo deterrente: ci aspettiamo che chi trasgredisce venga perseguito e sanzionato in modo efficace, inviando un segnale chiaro a tutta la popolazione per mettere fine a questo comportamento scorretto.”