Chi viaggia in treno dovrà prepararsi a disagi a causa dell’avvio di numerosi cantieri da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Come anticipato dallo stesso gruppo già a dicembre, sono attualmente in corso circa 1.200 cantieri: 500 dedicati alla manutenzione della rete e 700 destinati a nuove opere infrastrutturali.

Questi interventi comporteranno un allungamento dei tempi di percorrenza dei treni, che in alcuni casi potranno aumentare fino a due ore. Le associazioni dei consumatori stanno esprimendo preoccupazioni: secondo il Codacons, ad esempio, il viaggio da Roma a Milano potrebbe durare fino a un massimo di 5 ore e 40 minuti.

I cantieri legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stanno influenzando soprattutto alcune tratte dell’alta velocità, rendendo meno competitivi i treni rispetto a aerei e pullman, che guadagnano terreno in questo periodo specifico.

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha dichiarato:

“Chiediamo l’attivazione di un fondo nazionale di indennizzo per compensare i disagi notevoli che questi cantieri stanno causando. Stiamo già confrontandoci con Trenitalia in occasione degli incontri con le associazioni dei consumatori.”

Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha spiegato in un’intervista:

“Sono attivi in media 1.200 cantieri al giorno sulla rete, con 500 dedicati alla manutenzione e circa 700 a nuove opere. Un numero così elevato non si era mai visto prima, dovuto alla sovrapposizione tra gli interventi del PNRR e quelli ordinari di manutenzione.”

Donnarumma ha precisato che la decisione di concentrare le interruzioni durante il periodo estivo è stata una scelta aziendale. Questo periodo, nonostante sia caratterizzato da un maxi esodo per le vacanze, registra un calo dei viaggiatori pendolari a causa della chiusura delle scuole e delle ferie. In questo modo, la pianificazione anticipata cerca di limitare l’impatto sulle linee più business, come la Roma-Milano, privilegiando rispetto a quelle a carattere turistico, come la linea adriatica.

Ferrovie dello Stato ha precisato, in una nota ufficiale, che le chiusure temporanee di alcune linee sono conseguenza dell’elevato numero di cantieri, dovuto appunto alla concomitanza tra opere del PNRR e manutenzioni ordinarie.

Nei dati gestiti, si è passati da circa 160.000 interruzioni di linea nel 2023 a una previsione di 345.000 nel 2025, con la maggioranza di queste concentrate nei periodi di minore afflusso di lavoratori e studenti pendolari.

Interruzioni previste sulla rete alta velocità e alta capacità

Per quanto riguarda la rete AV/AC, sono previste diverse interruzioni estive:

– Linea AV/AC Milano – Bologna: dal 11 al 17 agosto, interruzione per 7 giorni per il rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco – Fidenza.

– Linea AV Firenze – Roma: dal 11 al 22 agosto, interruzione di 11 giorni per lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura nella tratta Orvieto Sud – Chiusi Nord.

– Linea AV/AC Verona – Vicenza: dal 5 al 25 agosto, interruzione di 21 giorni per la realizzazione della nuova linea AV/AC e l’attraversamento della stazione di Vicenza.