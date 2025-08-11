La recente nomina di Paolo Bellavite e Eugenio Serravalle come membri del Nitag, il Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni, ha suscitato un acceso dibattito. Promossa dal ministro della Salute Orazio Schillaci, la decisione ha attirato critiche soprattutto da parte delle opposizioni e della comunità scientifica, che mettono sotto accusa i curricula dei due esperti, accusati di posizioni antiscientifiche e vicinanza al movimento “no vax”.

Paolo Bellavite, ex professore di Patologia generale all’Università di Verona e attualmente docente di Fisiopatologia presso la Scuola di medicina omeopatica della stessa città, respinge con fermezza le contestazioni che gli sono state rivolte.

Interpellato sulla controversa nomina, Bellavite spiega:

Paolo Bellavite ha detto:

«Non vedo alcun motivo di preoccupazione. Il Nitag è una commissione tecnica consultiva che raccoglie competenze diverse. Io posso offrire il mio contributo come patologo generale, mentre Eugenio Serravalle come pediatra. Il nostro obiettivo è fornire un apporto costruttivo basato sulle evidenze scientifiche disponibili.»

Un punto di particolare critica riguarda l’interpretazione del suo profilo come omeopata e la conseguente accusa di essere una figura “di parte” o un “santone”.

Bellavite replica con decisione:

«Sono accuse infondate. In realtà, non sono un omeopata nel senso stretto del termine. L’omeopatia è una disciplina medica ufficialmente riconosciuta tramite un accordo Stato-Regioni, e i farmaci omeopatici sono prodotti con rigorosi standard di registrazione. Nel mio percorso di ricercatore e docente, ho cercato di approfondire alcuni aspetti dell’omeopatia utilizzando metodi scientifici convenzionali e largamente accettati, concentrandomi soprattutto sul suo possibile meccanismo d’azione. Ho pubblicato lavori su riviste scientifiche internazionali accreditate.»

Quanto alla presenza di disinformazione sul tema omeopatia, Bellavite osserva:

Paolo Bellavite ha dichiarato:

«Molta confusione deriva dal fatto che l’argomento non viene affrontato con il rigore necessario. Troppo spesso si rifiuta di discutere in modo serio e approfondito».

Il ruolo del Nitag e la necessità di pluralismo scientifico

Il Nitag rappresenta un organismo strategico nel definire le politiche vaccinali a livello nazionale. È composto da esperti con background diversi, pensato per favorire un approccio multidisciplinare e integrare varie prospettive scientifiche.

La partecipazione di professionisti con esperienze non convenzionali, come nel caso di Bellavite, intende promuovere un confronto costruttivo e un’analisi più ampia delle evidenze, senza precludere alcuna ipotesi, purché supportata da dati rigorosi. Questa dinamica risponde a una logica di pluralismo scientifico, essenziale in un contesto di salute pubblica complesso e in continua evoluzione.

Le reazioni tra politica e scienza

Nonostante la motivazione tecnico-scientifica, le nomine hanno alimentato tensioni politiche e dibattiti all’interno del mondo accademico. Le opposizioni hanno chiesto al governo un ripensamento, temendo che questa scelta possa indebolire la credibilità degli organismi impegnati nella promozione delle vaccinazioni, fondamentali per la salute pubblica.

D’altra parte, il ministro Schillaci ha sottolineato l’importanza di includere profili con esperienze diverse all’interno del comitato, per garantire un esame approfondito e non pregiudiziale dei temi vaccinali, soprattutto in un momento storico in cui la fiducia nelle istituzioni sanitarie è cruciale.

Il dibattito riflette più in generale il confronto tra approcci scientifici tradizionali e la necessità di aprirsi a metodologie innovative o complementari, purché sostenute da prove empiriche solide. Una sfida che coinvolge sia la politica che la comunità scientifica nel definire il futuro della prevenzione sanitaria.

Conclusioni

Il caso della nomina di Bellavite e Serravalle al Nitag evidenzia le difficoltà di integrazione tra diversi approcci scientifici in un contesto così delicato come quello delle vaccinazioni. Il dialogo e il rispetto reciproco tra le diverse competenze restano elementi fondamentali per affrontare le sfide sanitarie attuali e future.

Paolo Bellavite invita a superare pregiudizi e incomprensioni, offrendo disponibilità a portare un contributo fondato su rigore e prove alla discussione scientifica nazionale sulle vaccinazioni.

Nel contesto delle nomine al Nitag, alcuni hanno declinato l’incarico perché non desiderano condividere l’incarico con il nostro gruppo. Nitag ha manifestato disappunto riguardo a questa scelta, sottolineando l’importanza di un confronto aperto anche con chi esprime opinioni critiche sulle strategie vaccinali adottate in passato o propone idee innovative.

Secondo Nitag, è fondamentale un dialogo, sia pubblico che all’interno del gruppo stesso, per mettere in comune esperienze, conoscenze e punti di vista diversi. Questo arricchirebbe il dibattito scientifico e la qualità delle decisioni prese.

Per quanto riguarda il vaccino anti-Covid, è stato chiesto se esistessero evidenze che ne sconsigliassero l’uso e perché queste informazioni non siano state adeguatamente discusse.

Nitag ha risposto evidenziando come i vaccini si siano rivelati più rischiosi per i giovani, categoria meno esposta agli effetti gravi dell’infezione da Covid-19. Ha auspicato l’apertura di un confronto pacato e basato su dati statistici, in particolare nelle sedi istituzionali del Nitag e nelle commissioni parlamentari specifiche.

Riguardo al rapporto tra rischi e benefici, è stato sottolineato che uno degli obiettivi di Nitag sarà valutare questi aspetti complessi, considerando le molteplici variabili in gioco, quali l’età dei vaccinati, l’arco temporale considerato e l’attendibilità dei dati di farmacovigilanza.

I benefici principali riconosciuti riguardano la riduzione della mortalità nelle fasce di popolazione più vulnerabili, ma non la diminuzione dei contagi. Tuttavia, a causa di limitazioni e incertezze nei dati relativi agli eventi avversi, il calcolo esatto del rapporto rischio-beneficio rimane difficile.

Interpellato sul proprio contributo all’interno del Nitag, ha affermato che sarà dedicato agli scopi istituzionali del gruppo, con particolare attenzione al monitoraggio delle malattie infettive e dell’immunità preesistente, per identificare potenziali rischi nelle diverse fasce di popolazione.

Sui vaccini, ha posto l’accento sulla necessità di intensificare la ricerca finalizzata allo sviluppo di formulazioni sempre più sicure e sull’implementazione di vaccini monovalenti, già previsti dalla normativa vigente (legge 119/17).

Infine, è stato evidenziato come l’informazione rivolta al pubblico debba essere migliorata, utilizzando modalità efficaci, in modo che la scelta vaccinale sia sempre compresa e valutata alla luce delle prove scientifiche disponibili riguardo efficacia e sicurezza.