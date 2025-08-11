Padre Ibrahim Faltas, 61 anni, egiziano e vicario della Custodia francescana di Terra Santa a Gerusalemme, descrive una situazione umanitaria drammatica nella Striscia di Gaza.

L’altra sera, dopo lo shabbat, ho assistito a una grande manifestazione nella Città Vecchia di Gerusalemme, proprio di fronte al nostro convento. Erano migliaia di persone in corteo. A Tel Aviv, si parla di oltre duecentomila manifestanti. Domenica prossima è previsto uno sciopero generale. La maggior parte della popolazione israeliana è contraria al piano di occupazione del governo, specialmente le famiglie degli ostaggi.

Padre Ibrahim commenta con voce provata: «Questo piano è sconvolgente, terribile. È urgente trovare una soluzione umana a una crisi umanamente insostenibile. Non domani, ma adesso».

Le conseguenze del piano di Netanyahu

Cosa accadrà se il piano del premier Benyamin Netanyahu sarà attuato? Padre Ibrahim predice un aumento devastante delle vittime, sia tra la popolazione civile di Gaza sia tra i militari israeliani. Gli ostaggi rischiano anch’essi la vita e la distruzione si allargherà, nonostante sia già difficile immaginare danni più ingenti: «La Striscia di Gaza è già devastata, con il 92% delle abitazioni rase al suolo».

Il dramma dei bambini e la realtà dei numeri

Esistono però dubbi e contestazioni sulle cifre ufficiali dei morti fornite da Hamas, con alcune fonti alternative che parlano di numeri ancora maggiori. Padre Ibrahim racconta:

«Hamas parla di oltre sessantamila morti, ma quotidiani come Haaretz stimano addirittura centomila vittime. Le immagini che giungono da Gaza sono autentiche, così come le testimonianze sugli ostaggi. Ogni giorno a Gaza si muore sotto i bombardamenti, per assenza di cure mediche, o semplicemente in attesa di un pezzo di pane. Sono in contatto diretto con la popolazione, li vedo con i miei occhi. E c’è qualcosa che fa ancora più orrore».

Qual è questa cosa più atroce?

«Il silenzio dei bambini, che non riescono più a piangere. A Gaza almeno duecento persone sono morte letteralmente di fame, tra cui più della metà sono bambini. Nessuno può accettare questa realtà disumana. Cosa hanno fatto i bambini per meritare tutto questo? Sono i più indifesi e innocenti. La loro colpa è nascere a Gaza? Non sono stati loro a scatenare questa tragedia».

Il 7 ottobre rappresenta una data cruciale, ma Hamas non può essere considerato rappresentativo dell’intero popolo palestinese: è l’Autorità Palestinese che realmente parla a loro nome.

Quali soluzioni si possono adottare? Questa domanda va posta ai leader mondiali, che finora sono rimasti in silenzio. Da oltre settant’anni la comunità internazionale viene invitata a intervenire. Dov’è la coscienza globale? Il popolo palestinese ha il diritto di vivere nella propria terra, e il piano di Netanyahu ignora totalmente tali diritti, calpestando persino gli accordi di Oslo. Il vero errore è il perpetuarsi del conflitto: la liberazione degli ostaggi potrà avvenire solo attraverso un accordo negoziato.

Dopo molto tempo trascorso a Betlemme, com’è la situazione attuale?

Betlemme appare deserta, la città è quasi morta: non ci sono più pellegrini, la gente non lavora da ventidue mesi e ben 175 famiglie cristiane hanno lasciato la città. Stiamo forse aspettando di vedere una Betlemme senza cristiani? A Gerusalemme la situazione non è migliore; il 90% della popolazione cristiana dipendeva dal turismo, ma negozi e hotel sono ormai chiusi. Si tratta di un problema che investe l’intera regione.

In che modo?

Prima del 7 ottobre, migliaia di palestinesi lavoravano in Israele; da allora però non possono più uscire. Se Gaza è diventata una tomba a cielo aperto, anche Betlemme e la Cisgiordania si sono trasformate in prigioni all’aria aperta, con molte persone che non escono da due anni e migliaia che hanno perso il lavoro.

Un possibile spiraglio di speranza?

Al momento prevalgono odio e desiderio di vendetta, non c’è spazio per il perdono. Prima del 7 ottobre, israeliani e palestinesi, ebrei e arabi convivevano e lavoravano fianco a fianco. Da quella data tutto è cambiato: ognuno teme l’altro. Il dolore è diffuso e condiviso, soffrono israeliani e palestinesi, ebrei, musulmani e cristiani. Quando questa guerra maledetta finalmente giungerà al termine, ci saranno necessari ancora molti anni per ricostruire e guarire.