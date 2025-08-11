Un’altra settimana di acquisti per OVS (nella foto, l’a.d. Stefano Beraldo) che con una nuova operazione di buyback da oltre 725 mila euro rafforza la sua posizione in Borsa. La società leader nell’abbigliamento in Italia ha annunciato di aver rilevato un nuovo pacchetto di azioni proprie, in un’iniziativa che prosegue il programma avviato a giugno e che lancia un segnale chiaro di fiducia nel valore dell’azienda.

L’operazione di buyback in dettaglio

Le nuove azioni sono state acquistate nel periodo compreso tra il 4 e l’8 agosto 2025. Nello specifico, OVS ha rilevato un totale di 200.686 azioni ordinarie, che corrispondono allo 0,079% del capitale sociale. L’operazione è stata condotta a un prezzo unitario medio di 3,6176 euro, portando il controvalore complessivo a 725.994,90 euro. Questo investimento, seppur parziale, sottolinea l’impegno costante dell’azienda a gestire attivamente la propria struttura di capitale.

Un segnale forte al mercato

Il programma di riacquisto di azioni proprie, o buyback, è una mossa strategica che le aziende utilizzano per diversi scopi. Spesso indica che il management ritiene che il valore delle proprie azioni sia sottovalutato dal mercato, offrendo un’opportunità per investire direttamente nel capitale aziendale. Acquistando le proprie azioni, OVS ne riduce il numero in circolazione, il che può potenzialmente aumentare il valore di ogni singola azione rimanente. L’operazione, quindi, è vista dagli analisti come un modo per supportare il prezzo del titolo e, allo stesso tempo, per restituire valore agli azionisti.

Situazione del portafoglio e andamento del titolo

A seguito degli acquisti di questa settimana, il portafoglio di OVS è cresciuto ulteriormente. All’8 agosto 2025, l’azienda deteneva un totale di 10.817.720 azioni proprie, una cifra che rappresenta il 4,242% del capitale sociale complessivo. Nonostante questa strategia di rafforzamento interno, sul listino milanese il titolo ha segnato un lieve passo indietro, attestandosi a 3,668 euro con un calo dello 0,27% rispetto alla chiusura precedente. Tuttavia, questo movimento di breve periodo non sembra alterare la strategia a lungo termine della società, che continua a lanciare un segnale di fiducia sul proprio futuro.