Matica Fintec S.p.A., nella foto, il presidente dott. Sandro Camilleri, azienda innovativa specializzata in sistemi per l’emissione di card digitali, compie un passo decisivo verso l’acquisizione di Panini S.p.A. e della sua controllata nordamericana, Panini North America Inc. L’azienda ha infatti pubblicato il Documento Informativo relativo all’operazione, un passaggio obbligatorio e fondamentale per il “reverse take-over”, ovvero l’acquisizione di un’azienda da parte di un’altra più piccola. Il documento, che contiene tutti i dettagli dell’accordo con la società Panini, è ora disponibile per il pubblico sul sito di Matica Fintec e su quello di Borsa Italiana.

Convocata l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione finale

Questa mossa non solo conferma la serietà dell’operazione, già annunciata il 31 luglio, ma ne segna anche l’avvicinamento alla conclusione. Contestualmente, la società ha convocato l’Assemblea degli Azionisti per il prossimo 29 agosto (o 3 settembre in seconda convocazione) per l’approvazione finale dell’operazione. Questo passaggio rappresenta l’ultimo scoglio formale prima che l’acquisizione diventi effettiva. In vista dell’assemblea, Matica Fintec ha reso pubblici anche altri documenti essenziali, tra cui i prospetti finanziari consolidati pro-forma, i bilanci di Panini e della sua controllata nordamericana, e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione.

Obiettivi strategici: consolidare e diversificare l’offerta

L’acquisizione di Panini S.p.A., che si trova in un settore complementare ma diverso da quello di Matica Fintec, mira a consolidare e diversificare l’offerta del gruppo, unendo l’esperienza di Matica nel settore delle card digitali a quella di Panini in altri ambiti dell’innovazione tecnologica.