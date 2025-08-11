A giugno 2025, l’export italiano ha registrato una crescita sia su base mensile che annuale. L’aumento rispetto a maggio 2025 è stato del 4%, mentre su base annua, rispetto a giugno 2024, la crescita ha raggiunto il 4,9% in valore, spinta in particolare dagli acquisti effettuati dagli Stati Uniti (+10,3%) in vista dell’introduzione di nuovi dazi. In termini di volume, la crescita annua si attesta allo 0,8%. Le importazioni italiane sono aumentate del 3,3% su base mensile e del 4,8% in valore su base annua, con un incremento del 2,6% in volume.

Tra i settori che hanno maggiormente contribuito all’espansione dell’export negli ultimi dodici mesi, l’Istat evidenzia: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+39,0%), mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli (+15,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,0%) e apparecchiature elettriche (+3,5%). Al contrario, si registra una riduzione annuale nelle esportazioni di autoveicoli (-2,9%), computer, apparecchi elettronici e ottici (-2,7%) e articoli in pelle, escluso abbigliamento (-2,2%).

La crescita delle importazioni italiane dagli Stati Uniti ha raggiunto un significativo +45,7% a giugno e un +14,9% nel primo semestre dell’anno. Per quanto riguarda le esportazioni italiane verso Washington, l’incremento semestrale si attesta al 7,8%. A giugno, le vendite dei prodotti made in Italy negli Usa sono aumentate in modo marcato, con un +77,1% per gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, che hanno registrato un aumento del 77,9% anche nel semestre. Inoltre, i prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca hanno mostrato un balzo del 35,5% a giugno, nonostante un calo del 10% nel semestre.

Dall’analisi del rapporto emerge inoltre che “la crescita tendenziale dell’export è attribuibile per 3,2 punti percentuali alle maggiori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici diretti verso Stati Uniti, Francia, Spagna e Belgio“.

Secondo i dati raccolti dall’Istat, l’export italiano ha subito una contrazione del 2,6% nel secondo trimestre del 2025 rispetto al trimestre precedente, mentre le importazioni sono diminuite dell’1,7%. Nel primo semestre, tuttavia, le esportazioni hanno registrato una crescita tendenziale del 2,1% e le importazioni del 4,6%.

L’incremento semestrale delle vendite estere è spiegato principalmente dall’aumento della domanda di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+38,8%), mezzi di trasporto esclusi autoveicoli (+8,7%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+5,1%) e metalli di base con prodotti in metallo, esclusi macchinari e impianti (+3,4%).

Per tutti gli altri settori si sono invece registrate delle diminuzioni nelle vendite, con i cali più marcati per il coke e prodotti petroliferi raffinati (-22,9%) e per gli autoveicoli (-10,3%).