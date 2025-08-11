Un gigante dell’energia eolica, che fino a ieri sembrava inarrestabile, vacilla sui mercati. Un’inattesa tempesta finanziaria si sta abbattendo su Orsted, il colosso danese, dopo che l’azienda ha annunciato una mossa drastica: un maxi aumento di capitale da oltre 8 miliardi di euro. La decisione, arrivata a seguito di difficoltà nel mercato americano, ha scatenato un vero e proprio crollo in Borsa, facendo tremare gli investitori e sollevando interrogativi sul futuro del settore eolico offshore. La brusca caduta, che ha visto il titolo perdere il 26,50% sulla Borsa di Francoforte, riflette la forte preoccupazione per il futuro finanziario del gruppo.

Perché l’aumento di capitale?

La decisione del consiglio di amministrazione di Orsted è una diretta conseguenza delle difficoltà incontrate nel mercato eolico offshore statunitense. L’azienda ha ammesso di non essere riuscita a finalizzare la cessione parziale del progetto eolico Sunrise Wind a condizioni tali da garantire il necessario rafforzamento della struttura patrimoniale. Un’operazione fondamentale per sostenere il vasto programma di investimenti e il piano aziendale previsto.

Di fronte a questa situazione, la società ha optato per un aumento di capitale con diritto di opzione per gli azionisti esistenti del valore di 60 miliardi di corone danesi, equivalenti a oltre 8 miliardi di euro. L’obiettivo è chiaro: raccogliere fondi per “rafforzare la struttura del capitale e garantire solidità finanziaria negli anni dal 2025 al 2027”, un periodo cruciale in cui il gruppo realizzerà un portafoglio di costruzioni eoliche offshore da 8,1 GW.

Le mosse per il futuro e la garanzia dello Stato

La mossa di Orsted non è passata inosservata a livello istituzionale. Lo Stato danese, che detiene il 50,1% del capitale, ha prontamente garantito il suo impegno a sottoscrivere la propria quota proporzionale dell’aumento, dimostrando un forte sostegno all’azienda. Inoltre, per assicurare il completamento dell’operazione, la banca d’affari Morgan Stanley si è impegnata a sottoscrivere tutte le azioni che dovessero rimanere invendute.

Il CEO Rasmus Errboe ha cercato di rassicurare gli investitori, sottolineando i buoni risultati operativi del primo semestre 2025, che hanno visto un solido utile di 13,9 miliardi di corone danesi. Il management, pur riconoscendo le sfide, si dice fiducioso nella capacità di portare avanti i progetti in corso, come il Revolution Wind e il Sunrise Wind negli Stati Uniti, e il Greater Changhua 2b e 4 a Taiwan, dove è stata già raggiunta la “prima potenza”.

In un’ottica di ulteriore rafforzamento e concentrazione sul core business, Orsted ha annunciato la continuazione dei processi di dismissione dei parchi eolici offshore Changhua 2 e Hornsea 3 e l’avvio della vendita delle sue attività onshore in Europa, con l’obiettivo di raccogliere oltre 35 miliardi di corone danesi nel biennio 2025-2026. L’assemblea generale straordinaria per autorizzare l’emissione dei diritti è stata fissata per il 5 settembre.