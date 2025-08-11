Prezzo, costi di gestione, alimentazione: sono questi i criteri che guidano gli italiani nella scelta di una nuova auto. Un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research svela le priorità degli automobilisti, confermando l’importanza delle ragioni economiche ma mettendo in luce anche significative differenze basate sul genere e sull’età.

Prezzo e alimentazione: i parametri che contano di più

Il fattore decisivo per la maggior parte degli automobilisti italiani è il prezzo. Con il 65,5% delle preferenze, quasi 24,4 milioni di individui considerano il costo come il principale discriminante. Questa percentuale rimane stabile tra uomini e donne, ma sale al di sopra del 70% per la fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni e per i residenti del Centro Italia.

Al secondo posto, con quasi la metà dei consensi (48,6%), si posiziona il tipo di alimentazione del veicolo (benzina, diesel, ibrida, elettrica). Questo criterio assume un’importanza ancora maggiore tra gli over 55, superando il 52% delle risposte. Subito dopo, al terzo posto, un altro elemento economico: i costi di gestione, che includono manutenzione, RC auto e consumi, indicati dal 38,6% del campione totale. Questo parametro è particolarmente rilevante per chi vive al Sud e nelle Isole, dove raggiunge il 42% delle preferenze.

Le differenze tra uomini e donne: dal motore alla maneggevolezza

Dall’analisi emerge un chiaro divario nelle priorità tra i sessi. Mentre la reputazione del brand è valutata in modo quasi identico da uomini e donne (20,2%), le differenze si accentuano su altri aspetti. Gli uomini mostrano una maggiore attenzione alle prestazioni del veicolo (24,3% contro il 20,4% delle donne) e, curiosamente, all’estetica (19,8% contro il 15,4%).

Le donne, d’altra parte, prediligono la facilità di guida e la maneggevolezza, considerate fondamentali per più di un’automobilista su cinque (21,5%). Un dato che contrasta con l’opinione degli uomini, per i quali questo parametro è importante solo per il 13,8%. Infine, un altro elemento rilevante è rappresentato dalle dimensioni del veicolo, un criterio di scelta per circa un automobilista su quattro (27,9%), con percentuali che salgono nelle grandi città e nei centri urbani con vicoli stretti, dove la praticità ha la meglio sull’estetica.