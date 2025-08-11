L’inflazione in Italia si è fermata, almeno sulla carta. Ma a guardare meglio, il dato stabile nasconde una realtà ben più complessa: un’altalena di prezzi che vede alcuni settori in forte crescita e altri in netta frenata. È questo il quadro che emerge dai dati Istat di luglio, che confermano un aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) dell’1,7% su base annua, lo stesso valore registrato nel mese precedente. Una stabilità che, a un’analisi più approfondita, rivela un quadro di andamenti divergenti tra i vari comparti dell’economia.

I movimenti che hanno bilanciato la stabilità

L’indice dei prezzi non si è mosso in modo uniforme. Mentre alcuni settori hanno accelerato la corsa dei prezzi, altri hanno agito da freno. A spingere in alto il dato complessivo sono stati principalmente i beni alimentari non lavorati (passati da +4,2% a +5,1%) e i servizi vari (da +1,6% a +2,2%), inclusi quelli legati ai trasporti, che hanno segnato un incremento da +2,9% a +3,3%. Al contrario, l’inflazione ha decelerato notevolmente nel comparto dei beni energetici regolamentati, che ha visto un calo da +22,6% a +17,1%. Si è accentuata anche la flessione dei beni energetici non regolamentati, scesi da -4,2% a -5,2%.

Questi andamenti hanno portato a un’inflazione di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi) che rimane invariata a +2,0%. Invece, l’inflazione al netto dei soli beni energetici accelera leggermente a +2,2%, segnale di una pressione sui prezzi che persiste in altri ambiti.

I prezzi al consumo: congiunturale e acquisita

Sul fronte mensile, la variazione congiunturale positiva (+0,4%) è stata trainata dall’aumento dei prezzi degli energetici, sia regolamentati che non, e dei servizi legati ai trasporti. Hanno invece frenato, su base mensile, i prezzi degli alimentari non lavorati (-0,6%).

Guardando al futuro prossimo, l’inflazione acquisita per il 2025 si attesta a un rassicurante +1,7% per l’indice generale, mentre per la componente di fondo si ferma a +1,9%. Infine, è interessante notare che l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha registrato una variazione negativa su base mensile (-1,0%), un dato che l’Istat attribuisce all’effetto dei saldi estivi.