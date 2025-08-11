Un recente studio condotto da ABI e ABI Lab ha rivelato un’evoluzione significativa nel modo in cui le banche interagiscono con i propri clienti. Il rapporto, basato su un’indagine annuale sui contact center bancari, sottolinea che le banche stanno rafforzando il proprio servizio clienti attraverso l’uso sempre più massiccio dei canali digitali, come chat, video-chat ed e-mail, affiancandoli alle tradizionali interazioni telefoniche.

I dati relativi al 2024 mostrano cifre importanti:

Telefonate in ingresso: 52,6 milioni

52,6 milioni Contatti via chat: 14,3 milioni

14,3 milioni Contatti via e-mail: 1,3 milioni

L’efficacia del servizio digitale è evidente. Mentre le telefonate hanno un tempo di attesa medio di poco più di un minuto e risolvono il 78% dei problemi al primo contatto, le chat si dimostrano ancora più efficienti. Nonostante un tempo di attesa leggermente più lungo (poco meno di 3 minuti), ben l’82% dei problemi viene risolto durante la stessa sessione di chat.

Il ruolo cruciale degli operatori e la nuova missione dei contact center

L’indagine evidenzia come la missione dei contact center stia cambiando. Oltre alla tradizionale assistenza, il 58% delle banche intervistate li utilizza per supportare i clienti nell’utilizzo dei canali digitali e per fidelizzare la clientela (42%). Un altro 38% li impiega anche per la vendita di prodotti.

A sostenere questa evoluzione ci sono le persone. Il numero degli operatori a tempo pieno (FTE) è cresciuto del 17% tra il 2020 e il 2024, raggiungendo quota 6.170. La formazione degli operatori è focalizzata su competenze digitali e relazionali per garantire una comunicazione efficace. Inoltre, l’81% delle banche analizzate ha ormai una presenza di operatori sui social media per fornire assistenza.

Questo cambiamento dimostra come le banche stiano adattando i propri servizi alle nuove esigenze dei consumatori, puntando su una multicanalità che integra tecnologia e competenza umana.