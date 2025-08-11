In un’operazione che ridefinisce il panorama dell’intrattenimento sportivo, Paramount, una società di Skydance Corporation, e TKO Group Holdings, hanno siglato un accordo monumentale. Paramount si è aggiudicata i diritti media esclusivi di tutti gli eventi UFC negli Stati Uniti per i prossimi sette anni, un’intesa del valore complessivo di 7,7 miliardi di dollari. L’accordo, che scatterà dal 2026, rappresenta una svolta nella strategia di distribuzione dei contenuti sportivi.

Sette anni di esclusiva e un nuovo modello di visione

A partire dal 2026, Paramount diventerà la casa esclusiva di tutta la programmazione UFC, che include 13 eventi numerati e 30 “Fight Night”. L’intero catalogo sarà trasmesso sulla piattaforma di streaming Paramount+. Il contratto, dal valore medio annuo di 1,1 miliardi di dollari, prevede un piano di pagamento maggiormente orientato verso la parte finale dell’accordo.

La novità più significativa è l’abbandono del tradizionale modello Pay-Per-View. Gli eventi premium numerati, che in passato richiedevano un costo aggiuntivo, saranno ora disponibili senza costi extra per la vasta platea di abbonati statunitensi a Paramount+. Questa mossa è pensata per garantire maggiore accessibilità e visibilità per gli appassionati di sport. Inoltre, una selezione di eventi numerati sarà trasmessa in simultanea su CBS, la principale rete televisiva di Paramount, amplificandone ulteriormente la portata.

Un acceleratore per la crescita degli abbonati

Questo cambiamento strategico è visto come un potente catalizzatore per stimolare il coinvolgimento del pubblico e la crescita degli abbonati per Paramount+. La società intende capitalizzare sulla popolarità di UFC per rafforzare la propria offerta di streaming, rendendo i suoi servizi più attraenti per gli appassionati di sport. Paramount ha anche dichiarato l’intenzione di esplorare l’acquisizione dei diritti UFC al di fuori degli Stati Uniti, non appena questi saranno disponibili in futuro.

L’operazione non è solo un accordo finanziario, ma rappresenta un’evoluzione nella modalità di fruizione dei grandi eventi sportivi, spostando il fulcro dal tradizionale pagamento a evento a un modello basato sull’abbonamento e sull’accessibilità.