La Regione Piemonte, insieme ai sindaci dei territori interessati, ai rappresentanti sindacali e alle Rsu, ha inviato al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, un documento unitario che riassume le priorità e le istanze condivise riguardo al futuro degli stabilimenti piemontesi di Acciaierie d’Italia, in vista del tavolo nazionale dedicato all’ex Ilva.

Il testo, frutto dell’incontro tenutosi il 4 agosto a Novi Ligure (Alessandria), sottolinea l’importanza strategica degli impianti di Racconigi (Cuneo), Novi Ligure e Sanac di Gattinara (Vercelli) per l’economia regionale e nazionale. Nella missiva, la Regione chiede al Governo di assicurare il mantenimento delle produzioni e dei posti di lavoro, accompagnandoli con investimenti mirati all’ammodernamento e alla sostenibilità degli impianti.

Si evidenzia inoltre come il settore siderurgico rappresenti un patrimonio strategico di interesse nazionale, il cui destino dipende dalle decisioni prese a livello governativo, in particolare in riferimento allo stabilimento di Taranto.

Il documento ribadisce la disponibilità ad accogliere nuovi investimenti produttivi, ivi inclusi quelli per la decarbonizzazione degli impianti, purché si inseriscano nella strategia complessiva dell’ex Ilva e tutelino i livelli occupazionali del Piemonte.

Alberto Cirio, presidente della Regione, insieme alla vicepresidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino e all’assessore alla Logistica Enrico Bussalino hanno dichiarato:

“Questa vertenza si gioca su un piano nazionale, ma il Piemonte non rimane a guardare. Con questo documento unitario vogliamo lanciare un messaggio chiaro: difendere gli impianti del nostro territorio equivale a proteggere un patrimonio industriale e occupazionale fondamentale per l’intera Italia. Lavoratori, istituzioni e sindacati sono uniti in questa causa. Come Regione siamo pronti a intervenire con politiche attive e formazione per accompagnare la transizione industriale senza perdita di posti di lavoro.”