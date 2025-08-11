Un’importante indicazione giunge dagli analisti di mercato su ENI (nella foto, l’a.d. Claudio Descalzi). La società di investimento Jefferies ha confermato il giudizio “buy” sul titolo del colosso energetico, alzando al contempo il target price a 19 euro. La notizia arriva mentre il titolo si muove in un contesto di timida cautela a Piazza Affari.
Analisi del trend e prospettive tecniche
Nonostante la raccomandazione positiva, l’andamento del titolo ENI si mostra in leggero rialzo (+0,09%), allineandosi alla cautela generale del listino. L’analisi tecnica evidenzia un rallentamento rispetto al principale indice della Borsa di Milano, il FTSE MIB, rendendo il titolo potenzialmente interessante per eventuali operazioni di vendita da parte degli investitori.
A livello tecnico, la tendenza a breve termine di ENI è in miglioramento, con l’area di resistenza individuata a 14,85 Euro e il supporto a 14,77 Euro. Gli esperti si attendono un potenziale allargamento della scia rialzista, che potrebbe portare il valore delle azioni a raggiungere l’area di resistenza di 14,93 Euro.