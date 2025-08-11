È schedulato per domani alle 11 al Mimit un incontro in presenza tra il ministero, la Regione Puglia e gli enti locali (i Comuni di Taranto e Statte, insieme alla Provincia di Taranto) per affrontare la discussione sull’accordo interistituzionale di programma riguardante l’ex Ilva. Successivamente, alle 14, il ministro Adolfo Urso si confronterà con i sindacati, mentre alle 15:30 è previsto un incontro, in videocollegamento, con le associazioni datoriali dell’indotto siderurgico. Questi ultimi due appuntamenti saranno dedicati principalmente a fornire aggiornamenti sulle tematiche legate alla decarbonizzazione e alla ripresa produttiva.

Domani non è prevista alcuna firma da parte del Comune di Taranto né della Provincia di Taranto sull’accordo proposto dal Mimit, che presenta due ipotesi differenti per la decarbonizzazione. Nel frattempo, sindacati e gruppi ambientalisti attendono di conoscere la posizione ufficiale del Comune, il quale ha già annunciato una nuova proposta in merito.

Fonti ministeriali chiariscono che il ministro Urso è disponibile a incontrare i sindaci di Taranto e Statte e il presidente della Provincia di Taranto qualora venga richiesto, sia prima della riunione prevista per il 12 agosto presso il Mimit, sia eventualmente in presenza del presidente della Regione Puglia. L’obiettivo del ministro è ottenere chiarimenti sul rifiuto espresso dall’amministrazione comunale riguardo all’accordo, anche nella sua versione che prevede l’uso di tre forni elettrici, rinviando invece un approfondimento sul polo Dri a un incontro successivo. Inoltre, vuole discutere il Consiglio comunale, originariamente previsto per oggi e poi cancellato.

Secondo il Mimit, l’incontro rappresenterà un’importante occasione per “permettere alle autorità locali di esprimere in modo completo, nella sede istituzionale competente e di fronte alle autorità nazionali interessate, le proprie posizioni riguardo al piano.”

Nel frattempo, il presidente di Peacelink, Alessandro Marescotti, invita il sindaco Bitetti a confermare il proprio rifiuto all’accordo. Egli afferma:

“L’idea di prolungare per altri cinque anni l’attività di tre altoforni alla massima capacità produttiva è assolutamente da respingere. Non esiste alcun fondamento scientifico nel sostenere che la variabile temporale venga ridotta ‘al minimo’, per poi scoprire che questo ‘minimo’ corrisponde a cinque anni. Cinque anni rappresentano infatti un danno rilevante sia per la salute respiratoria sia per il clima.”