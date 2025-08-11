L’eccellenza del Made in Italy trionfa ancora. Nel 2024, il settore agroalimentare italiano ha conquistato un traguardo storico, superando i rivali tradizionali Francia e Spagna per diventare il numero uno in Europa. È quanto emerge dal nuovo Rapporto sull’economia agroalimentare 2025 di BPER, che certifica la forza del comparto come pilastro inarrestabile dell’economia nazionale.

Il primato europeo e le cifre di un settore in crescita

Il successo è supportato da numeri significativi: il valore aggiunto dell’agricoltura ha raggiunto i 44,4 miliardi di euro, segnando un notevole +9% rispetto all’anno precedente. Anche l’industria alimentare ha mostrato segnali di ripresa, con un valore aggiunto di 37 miliardi di euro che la posiziona al terzo posto nell’Unione Europea.

L’intera filiera ha generato un fatturato di oltre 676 miliardi di euro, con le esportazioni che hanno superato i 69 miliardi di euro (+7,5%). Il saldo positivo nei prodotti trasformati si attesta a 14,2 miliardi. La produzione è in crescita in tutte le regioni, in particolare nel Sud, mentre Lombardia, Veneto e Sicilia si confermano le aree con la maggiore concentrazione di attività. In espansione anche le attività secondarie, come gli agriturismi e la produzione di agroenergie, con l’agricoltura che contribuisce per l’11% all’energia rinnovabile nazionale, con stime che prevedono un raddoppio al 22% entro il 2030.

Le sfide da affrontare per consolidare la leadership

Nonostante gli ottimi risultati, il settore deve affrontare diverse sfide. Il report cita la necessità di gestire i dazi, migliorare l’accesso al credito e favorire l’innovazione tecnologica. Preoccupa in particolare il fenomeno dell’Italian sounding, ovvero la produzione di alimenti che richiamano l’Italia senza esserlo, che potrebbe rafforzarsi con l’imposizione di nuove tariffe sui prodotti europei. Un altro aspetto critico è il ricambio generazionale, con solo il 7,5% delle imprese guidate da imprenditori under 35.

Per affrontare queste sfide, l’agri-tech e la digitalizzazione sono visti come assi strategici. Eliana Chessa, Responsabile Ufficio Studi di BPER, ha sottolineato l’importanza della riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE per far ripartire la domanda di finanziamenti. Marco Lazzari, Responsabile del Servizio Agri Banking di BPER, ha aggiunto che la banca è impegnata ad accompagnare le imprese nella transizione tecnologica e sostenibile attraverso soluzioni finanziarie dedicate, ponendo una particolare attenzione al contributo delle donne e dei giovani, visti come una “forza propulsiva fondamentale”.