Per le vacanze estive, la spesa media per famiglia si attesta intorno a 1.950 euro, con un incremento del 16% rispetto al 2023. In particolare, una famiglia composta da quattro persone che sceglie il mare spenderà mediamente 6.539 euro per una settimana.
Secondo le stime di Confcooperative, la spesa complessiva per le vacanze estive raggiungerà i 17 miliardi di euro, con oltre 16 milioni di italiani in viaggio durante il periodo di Ferragosto.
La ristorazione e i servizi ricettivi si prevede che incasseranno circa 10 miliardi solo nella parte centrale di agosto.
Per quanto riguarda le mete preferite, il mare è la destinazione scelta nel 60% dei casi; la montagna rappresenta il 25%, in aumento a causa della fuga dal caldo estivo; mentre l’agriturismo interessa il 15% dei vacanzieri, un settore in forte crescita con un aumento del 20% nelle prenotazioni.
Tuttavia, 8,4 milioni di italiani rimarranno a casa, e in metà di questi casi la motivazione è di natura economica.
Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, ha commentato:
“Il turismo conferma la sua importanza centrale nell’economia italiana, ma i dati mostrano anche un paese profondamente diviso. A fianco di una parte della popolazione che conserva un’elevata capacità di spesa, si evidenzia una vasta fascia esclusa dalla possibilità di andare in vacanza.”