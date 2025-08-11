Durante la sua visita a Messina e Villa San Giovanni, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che attraversare il ponte costerà “solo 4-7 euro a tratta per le auto”. La Società Stretto di Messina (SDM) avrebbe confermato questa cifra definendola un “pedaggio più conveniente rispetto all’attuale attraversamento”. Secondo una nota della SDM, questa tariffa sarebbe significativamente inferiore ai costi attuali di transito via traghetto e permetterebbe comunque di coprire integralmente le spese operative e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura.

Queste affermazioni sono state commentate da due accademici: Domenico Gattuso, docente di Pianificazione e Ingegneria dei Trasporti presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e Guido Signorino, docente di Economia Applicata all’Università di Messina, entrambi parte del comitato Invece del Ponte.

Essi sottolineano che quanto riportato nella nota della SDM appare completamente in contrasto con quanto previsto dal Progetto Definitivo e dalle valutazioni Costi-Benefici del ponte.

Nel capitolo 8 della relazione di progetto, che prende in considerazione lo scenario di entrata in esercizio prevista per il 2032, si ipotizza un costo “iso-pedaggio” tra ponte e traghetti, ovvero che la tariffa per un’autovettura sia equivalente a quella del traghettamento attuale. Tuttavia, la tabella presentata appare ingannevole: i valori indicati sono circa la metà delle tariffe attuali dei traghetti. Questo perché si riferiscono a una sola tratta, cioè solo andata o solo ritorno, mentre i prezzi dei traghetti sono normalmente calcolati per andata e ritorno.

In pratica, le tariffe indicate nella relazione di progetto corrispondono approssimativamente ai costi praticati da Caronte & Tourist, ovvero 38,90 euro per l’andata e ritorno in giornata, 44,40 euro per l’andata e ritorno entro 3 giorni, e 71,40 euro per l’andata e ritorno entro 90 giorni.

Domenico Gattuso e Guido Signorino affermano:

“In sostanza, la SDM diffonde falsità per sostenere la propaganda di Salvini. Occorre inoltre considerare che sui pedaggi autostradali italiani la tariffa è proporzionale alla lunghezza del percorso. Il valore unitario proposto da Rete Autostrade per l’Italia nel 2024 varia tra 0,075 e 0,089 euro/km. Considerando la tariffa minima di 19,1 euro per un tratto autostradale medio, ne risulta un costo unitario di circa 4,8 euro/km su una distanza di 4 km, cioè il valore stimato per l’attraversamento dello Stretto.”

Essi concludono spiegando che questa tariffa sarebbe quasi 60 volte superiore al pedaggio medio delle autostrade nazionali più care, evidenziando così una discrepanza evidente tra le dichiarazioni ufficiali e i dati tecnici reali.