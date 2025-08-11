In una mossa che ridefinisce il panorama del trasferimento di denaro, Western Union ha annunciato l’acquisizione di International Money Express (Intermex). La transazione, del valore di circa 500 milioni di dollari, sarà interamente in contanti e prevede il pagamento di 16,00 dollari per ogni azione Intermex. Questo rappresenta un premio significativo, pari a circa il 50% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni negli ultimi 90 giorni.

L’operazione, annunciata lunedì 11 agosto 2025, è stata presentata come un passo strategico per Western Union, mirato a rafforzare la sua offerta nel mercato retail statunitense e ad espandere la sua copertura in aree geografiche ad alto potenziale. L’obiettivo è anche quello di accelerare l’acquisizione di nuovi clienti digitali, un settore in continua crescita.

Le prospettive del CEO di Western Union

Devin McGranahan, nella foto, CEO di Western Union, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Questa acquisizione rappresenta un passo strategico e rigoroso che rafforza le nostre attività in Nord America ed espande la nostra presenza presso segmenti di consumatori chiave negli Stati Uniti”. McGranahan ha evidenziato come Intermex abbia costruito un “marchio riconosciuto, nonché solide relazioni con agenti e clienti”. L’obiettivo congiunto è chiaro: “Insieme, espanderemo la nostra presenza nel settore retail, sbloccheremo l’efficienza operativa e accelereremo l’impegno digitale”.

Impatto economico e sinergie future

L’acquisizione di Intermex è vista come un’operazione finanziariamente solida. Si prevede che avrà un impatto immediato e positivo sugli utili per azione rettificati di Western Union, con un aumento stimato di oltre 0,10 dollari nel primo anno completo dopo il completamento. Inoltre, l’accordo dovrebbe generare circa 30 milioni di dollari in sinergie di costo annuali entro 24 mesi dalla chiusura. A queste si aggiunge un potenziale incremento derivante dalle sinergie di fatturato, frutto dell’integrazione delle capacità di Intermex nella vasta rete di Western Union.