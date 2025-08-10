Il vicepresidente della Provincia Fabio Rolfi aveva annunciato che avrebbe portato la questione relativa alla rimozione della targa dedicata a Gianfranco Miglio in Parlamento. La promessa è stata mantenuta: il deputato comasco Eugenio Zoffili, vicepresidente dell’assemblea parlamentare OSCE e capogruppo della Lega Salvini Premier in commissione Difesa, ha presentato il caso alla Camera.

Eugenio Zoffili accusa il sindaco franciacortino:

«Il sindaco di sinistra di Adro che cancella il nome del professore comasco Gianfranco Miglio dalla facciata della scuola proprio nell’anniversario della sua scomparsa non solo offende la memoria di un grande uomo, padre del federalismo, ma dimostra di ignorare la storia e di temere le idee. Interverrò in aula alla Camera dei deputati per denunciare questo vergognoso sopruso ideologico. Il professor Miglio, che ho avuto l’onore di conoscere e che ricordo con affetto, merita rispetto e non censura: il sindaco di Adro dovrebbe chiedere scusa e tornare immediatamente sui suoi passi.»

Anche il professor Stefano Bruno Galli, docente universitario e assessore regionale alla Cultura nella prima giunta Fontana, ha espresso critiche alla scelta del sindaco. Galli ha offerto una riflessione sull’elevato profilo politico e intellettuale di Gianfranco Miglio:

«Con nomi di spicco a livello europeo come Carl Schmitt, Max Weber, Lorenz von Stein, Otto Brunner e Otto Hintze, e a livello nazionale come Norberto Bobbio, Giovanni Sartori e Nicola Matteucci, Miglio è stato uno dei maggiori studiosi della politica, termine che egli stesso preferiva a quello di politologo, della seconda metà del Novecento. Probabilmente, però, questi nomi non dicono nulla al sindaco di Adro. Schmitt definì Miglio “il più grande tecnico delle istituzioni moderne” e “l’uomo più colto d’Europa”.»

«Fu uno studioso che, solo per un breve periodo tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta, nella fase conclusiva della sua carriera accademica e intellettuale (1918-2001), intrecciò il suo percorso con la Lega Nord. Tuttavia, non fu mai un militante del movimento.»

Le reazioni e il dibattito politico

La decisione del sindaco Moretti ha suscitato reazioni anche a livello istituzionale e mediatico, dando vita a un acceso dibattito sul valore della memoria storica e sul rispetto per figure di rilievo come Gianfranco Miglio. Diverse forze politiche si sono schierate in difesa del professore, sottolineando come la sua figura rappresenti un patrimonio culturale e politico rilevante, indipendentemente dalle posizioni ideologiche.

Da anni, la figura di Miglio è riconosciuta come fondamentale nello sviluppo del pensiero federalista italiano, e la sua importanza nell’ambito delle scienze politiche è universalmente riconosciuta negli ambienti accademici e politici.

L’intervento parlamentare di Zoffili punta a sottolineare l’urgenza di preservare la memoria storica senza pregiudizi e di mantenere un rispetto condiviso per personaggi che hanno contribuito in modo significativo alla cultura e alle istituzioni italiane.

Il profilo di Gianfranco Miglio

Gianfranco Miglio (1918-2001) è stato un eminente politologo, giurista e accademico italiano, noto soprattutto per il suo ruolo di teorico del federalismo. La sua carriera ha attraversato diverse fasi importanti nel panorama politico e culturale italiano, influenzando la riflessione sulle istituzioni e sull’organizzazione dello Stato.

Docente universitario, ha influenzato molti studenti e figure politiche, contribuendo a diffondere il concetto di federalismo come risposta alle esigenze di autonomia e gestione locale. Pur mantenendo una posizione critica rispetto a diversi schieramenti politici, la sua opera è stata apprezzata trasversalmente per la profondità degli studi e l’innovazione delle idee.

Negli ultimi anni della sua vita, Miglio ha avuto un breve legame con la Lega Nord, contribuendo con i propri studi e idee alla definizione del progetto politico del movimento, sebbene non ne sia mai stato un membro ufficiale.