Il mercato globale dei servizi di pet sitting è destinato a una rapida espansione nel prossimo decennio. Secondo un’analisi di Fact.MR, il settore raggiungerà un valore di 4.793 milioni di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’8,5% nel periodo di previsione (2025-2035). La crescita è trainata principalmente da un aumento della proprietà di animali domestici e da un profondo cambiamento nelle abitudini di cura.

I fattori di crescita del settore

Il rapporto sottolinea che l’incremento della domanda è strettamente legato alla crescente tendenza dell’“umanizzazione degli animali domestici”. Sempre più persone, in particolare le generazioni dei millennial e della Gen Z, considerano gli animali come veri e propri membri della famiglia, portando a una maggiore richiesta di servizi personalizzati e di alta qualità. I proprietari sono disposti a investire in soluzioni che vanno oltre la semplice custodia, includendo toelettatura, addestramento, esercizi mirati e servizi di cura specializzata.

L’evoluzione dei modelli lavorativi ha ulteriormente stimolato il mercato. L’aumento del lavoro a distanza ha creato una domanda di servizi di pet sitting on-demand e part-time, mentre il ritorno in ufficio sta spingendo le prenotazioni ricorrenti.

Panorama competitivo e innovazione

Il mercato si presenta frammentato e competitivo. Aziende globali come Rover, PetBacker, Care.com, Fetch! Pet Care e Wag! dominano il settore, puntando su piattaforme di prenotazione online, garanzie di sicurezza e un’offerta di servizi sempre più ampia. L’innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale: le app mobili offrono aggiornamenti in tempo reale e videochiamate, mentre l’intelligenza artificiale viene impiegata per abbinare i sitter più adatti in base alle esigenze specifiche degli animali.

Il Nord America si conferma il mercato più grande, seguito dall’Europa, con una forte crescita in Regno Unito, Germania e Francia. Anche la regione Asia-Pacifico sta vivendo una rapida espansione, specialmente nei centri urbani di Cina, Giappone e Australia.