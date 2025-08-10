Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, definendola «una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera politica».

Salvini ha ricordato come già nel 2018 gli venisse detto che non sarebbe riuscito a fermare gli sbarchi di migranti, un risultato mai ottenuto prima, e che oggi invece si parla con lo stesso scetticismo dell’avvio dei cantieri per il ponte, che invece è stato realizzato. «Fatto», ha commentato con convinzione.

Quando gli è stato chiesto perché il ponte sia diventato così importante per lui ha risposto che non si tratta di una questione personale, ma di interesse nazionale. «Abbiamo suscitato l’attenzione internazionale per un’opera unica che genererà 23 miliardi di euro di PIL da nord a sud – ha sottolineato – richiamando investimenti, lavoro e turismo. Con il via libera abbiamo raccolto i frutti di quasi tre anni di impegno, considerando anche le Olimpiadi Milano-Cortina e gli investimenti senza precedenti nelle ferrovie».

Il ministro ha poi sottolineato l’importanza del miglioramento della puntualità e dell’efficienza nei lavori pubblici. «La puntualità è in crescita costante – ha detto –. Inoltre abbiamo introdotto il nuovo codice degli appalti che riduce di un anno la burocrazia rispetto al passato, così come il nuovo codice della strada, atteso da decenni, la riforma dei porti e un investimento di un miliardo nel settore idrico che ci permette di completare dighe ferme da molto tempo. Abbiamo rimesso in moto l’Italia».

Riguardo ai principali ostacoli incontrati nella fase iniziale della realizzazione del ponte, Salvini ha evidenziato la burocrazia e soprattutto il clima politico contrario. «Ci sono stati troppi no ideologici – ha spiegato – soprattutto da sinistra, dove si tifa contro il ponte nella convinzione di poter danneggiare la Lega. Ma il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia sarà un successo per tutti. Mi conforta che persone libere e pragmatiche come l’architetto Fuksas e l’ex governatore sardo Francesco Pigliaru sostengano il progetto. Io voglio portarlo avanti fino in fondo, perché l’Italia non si possa più accontentare. Vogliamo dare un futuro ai nostri figli e tornare a essere tra i numeri uno al mondo, come accadeva in passato».

All’interno e all’esterno della Lega qualche osservatore vede nel ponte un simbolo…

La Lega viene accusata di aver abbandonato le sue battaglie storiche. Ma è esattamente il contrario. La Lega ha sempre criticato l’assistenzialismo e la spesa improduttiva, che hanno condannato il Sud a vivere di sussidi invece che di lavoro. Il progetto del Ponte rappresenta un’iniziativa che attirerà investimenti e ricchezza, proprio come in passato ha fatto l’Autostrada del Sole. Si tratta dell’esatto opposto rispetto a misure come il reddito di cittadinanza o la Cassa per il Mezzogiorno. Inoltre, il Ponte porterà benefici anche alle regioni del Nord: le imprese del Nord, specialmente quelle lombarde, saranno le principali protagoniste nella fase di costruzione, come certificato da OpenEconomics. Un Sud più sviluppato rappresenterà un vantaggio per tutta la nazione.

In passato sembrava meno convinto? Si tratta di un’affermazione rilasciata qualche anno fa. Probabilmente chi la ricorda non ha notato come le prospettive siano radicalmente cambiate: oggi abbiamo un progetto solido, accompagnato da investimenti senza precedenti nelle infrastrutture ferroviarie e stradali del Sud. Non si tratterà di una “cattedrale nel deserto”. Perfino l’Europa guarda con interesse al modo in cui il corridoio che partirà dal Mediterraneo si estenderà fino al Nord del continente.

Molti nutrono dubbi sulla realizzazione del Ponte e alcune comunità si oppongono. Ad esempio, la sindaca di Villa San Giovanni ha espresso preoccupazioni riguardo alla “sopravvivenza della città” e sono state avviate diverse class action. Come si intende rafforzare il consenso sul progetto? La risposta è nei risultati tangibili. Grazie al Ponte saranno realizzati 40 chilometri di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie, tre stazioni ferroviarie a Messina per collegare il Ponte con università, ospedali e il centro della città. Villa San Giovanni riceverà milioni di euro in investimenti; nulla garantirebbe un volume paragonabile di risorse. Nascerà inoltre un sistema di metropolitana dello Stretto che collegherà Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, coinvolgendo oltre 400 mila abitanti.

Si teme che possano verificarsi manifestazioni violente simili a quelle contro la Torino-Lione? Si auspica di no, e per questo motivo si invita l’opposizione a una responsabilità condivisa, affinché non alimenti tensioni. Si ricorda inoltre che il reddito di cittadinanza è costato agli italiani più di 34 miliardi senza produrre risultati duraturi, mentre i 13 miliardi investiti nel Ponte avranno un impatto permanente.

Alcuni sollevano dubbi riguardo al contratto Eurolink, mantenuto senza una nuova gara d’appalto. Il motivo è stato l’aggiornamento del progetto esistente, che già era realizzabile. Ripartire da zero avrebbe causato inutili ritardi e costi aggiuntivi, comprese penali salate.

Tra le 62 prescrizioni imposte dal ministero dell’Ambiente, ve ne sono di particolarmente preoccupanti? Nessuna. Sono previsti oltre 40 milioni di euro per il monitoraggio ambientale prima, durante e dopo l’opera. Grazie al Ponte si prevede una riduzione di 140 mila tonnellate di anidride carbonica e il miglioramento della qualità del mare: si tratta di un’opera realmente “green” con costi notevolmente contenuti. Attualmente per attraversare lo Stretto si spendono circa 40 euro, il Ponte ne costerà un quarto.

Il governo ha superato la metà del mandato. Quali priorità dovrebbero guidare l’agenda politica in questa fase di ripresa? Lavoro, pace, sicurezza e giustizia. Si sta già procedendo in questa direzione e l’Italia è percepita come un interlocutore affidabile anche in ambito internazionale. Per questo vengono espressi apprezzamenti anche per Giorgia Meloni. Sul fronte economico, si evidenziano i risultati del ministro Giancarlo Giorgetti: oggi lo spread è sceso a 82, mentre nel 2022 superava 230. La Borsa di Milano si presenta solida.

Nonostante ciò, il ceto medio sembra attraversare un momento difficile. Quali possono essere le risposte a questa situazione? Si propone l’introduzione di una pace fiscale e una definitiva cancellazione delle cartelle esattoriali, che rappresenterebbero una vera salvezza soprattutto per i redditi medi. Tra gli altri obiettivi figurano l’estensione della flat tax per gli autonomi fino a 100 mila euro di fatturato e la riduzione del superbollo sulle auto, su cui si sta già lavorando. Senza dimenticare la promozione del nucleare di nuova generazione per offrire bollette più accessibili a famiglie e imprese.

Si parla inoltre di referendum sulla giustizia e sull’elezione diretta del premier, entrambi senza quorum. Per il governo si tratta di una sfida impegnativa? C’è fiducia, poiché si tratta di riforme molto ponderate e si è certi di poter convincere l’opinione pubblica.

Giorgia Meloni ha sottolineato che gli italiani hanno votato il suo governo anche per l’impegno politico che rappresentano.

Nonostante le pressioni di Donald Trump, Vladimir Putin non sembra intenzionato a cessare le ostilità in Ucraina. Alla domanda sulle possibili vie di soluzione, ha risposto:

«Confido che Trump e il Papa sappiano indirizzare la Russia verso posizioni più ragionevoli. L’Italia può e deve svolgere un ruolo importante in questo processo.»

Riguardo all’intenzione di Benjamin Netanyahu di occupare la Striscia di Gaza, malgrado le riserve dello stesso esercito israeliano, ha affermato:

«La pace è imprescindibile. La situazione a Gaza è estremamente grave, poiché Hamas ha provocato danni considerevoli scatenando la reazione di Israele. La sofferenza della popolazione civile è per me profondamente toccante, così come la preoccupazione per la sorte degli ostaggi, che i terroristi islamici stanno sottoponendo a torture.»

In merito al futuro politico del Veneto, si è espressa sul possibile mantenimento della guida della Lega e sulla formazione di una lista elettorale a sostegno di Luca Zaia:

«Il governo guidato da Luca Zaia è un esempio virtuoso per tutta Europa. Sono convinta che il Veneto debba continuare ad avere una guida leghista forte e autorevole. Una lista dedicata a Zaia rappresenterebbe un valore aggiunto per l’intera coalizione, e sarà mio compito discuterne con gli alleati.»