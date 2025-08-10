Con la motivazione di aver realizzato un significativo progresso nella protezione degli animali contro maltrattamenti e altri reati, Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, è stata insignita del premio nazionale di Legambiente 2025 durante la festa che si è conclusa domenica 10 agosto a Rispescia.

Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della presentazione della XIV edizione del rapporto «Animali in città». I vertici di Legambiente hanno voluto premiare «l’impegno costante e determinato» profuso da Brambilla per l’approvazione della cosiddetta «legge Brambilla», entrata in vigore lo scorso 1° luglio.

Michela Vittoria Brambilla ha commentato ricevendo il premio:

«Ringrazio calorosamente tutti e confermo la mia volontà di continuare a collaborare con Legambiente per promuovere l’inclusione, il benessere e la salute degli animali, a partire dall’ambiente urbano. Si tratta di instaurare un vero welfare condiviso tra uomini e animali, un obiettivo che possiamo migliorare grazie all’impegno consapevole dei cittadini e a una forte sinergia tra le istituzioni».

La legge, oltre a rappresentare un passo avanti concreto nella tutela animale, ha anche modificato la prospettiva con cui questa tutela viene esercitata, concentrandosi direttamente sugli animali stessi piuttosto che sul sentimento umano verso le loro sofferenze.

Questo premio sottolinea l’importanza di politiche e iniziative volte a migliorare la convivenza tra esseri umani e animali all’interno delle città, un tema sempre più centrale nel dibattito ambientale e sociale contemporaneo.