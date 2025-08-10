Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), la situazione occupazionale in Francia nel secondo trimestre del 2025 appare a prima vista immutata. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,5%, rimanendo stabile rispetto al trimestre precedente e in linea con le previsioni degli analisti. Un dato che, pur nella sua stabilità percentuale, nasconde un’ombra preoccupante.
Cresce il numero di chi cerca lavoro
Se il tasso non subisce variazioni, è il numero assoluto di persone in cerca di occupazione a segnare un incremento. Le statistiche mostrano, infatti, che il numero dei disoccupati è aumentato di 29mila unità, portando il totale a quota 2,4 milioni. Un incremento che, pur non modificando la percentuale generale, indica un’espansione della platea di chi si trova in una condizione di precarietà lavorativa. La situazione, dunque, richiede una lettura più approfondita, al di là del dato grezzo, per comprendere le dinamiche sottostanti al mercato del lavoro francese.
Un contesto europeo non privo di sfide
Il risultato della Francia si inserisce in un contesto europeo che mostra segnali contrastanti. In Eurozona, il tasso di disoccupazione si è fermato al 6,2%, un dato inferiore alle stime. Sebbene la situazione francese rimanga stabile, l’aumento del numero di disoccupati solleva interrogativi sulla capacità del mercato del lavoro di assorbire nuovi ingressi o di reagire alle pressioni economiche. La stabilità del tasso di disoccupazione, dunque, non deve far abbassare la guardia, ma piuttosto invitare a un’analisi più attenta e a una riflessione sulle politiche attive per il lavoro.