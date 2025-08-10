La prima metà del 2025 si chiude in modo positivo per Emak, che registra una crescita su tutti i principali indicatori economici. Nonostante le incertezze del quadro macro-economico globale, il gruppo ha saputo rafforzare la propria posizione, grazie a una strategia di diversificazione e flessibilità. I risultati del semestre confermano la fiducia del management nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’intero anno.

Un primo semestre in crescita

Il bilancio di Emak per il primo semestre del 2025 evidenzia un incremento significativo dei ricavi consolidati, che raggiungono i 369,4 milioni di euro, segnando un aumento del 6,9% rispetto ai 345,4 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Anche la redditività del gruppo mostra un netto miglioramento. L’EBITDA adjusted si attesta a 51,9 milioni di euro, pari al 14% dei ricavi (contro i 44,9 milioni del 2024, pari al 13%). L’EBIT è salito a 35,7 milioni di euro (dai 27,9 milioni del 2024), e l’utile netto consolidato ha raggiunto i 20,1 milioni di euro, un risultato decisamente superiore ai 14,3 milioni del primo semestre 2024.

La posizione finanziaria netta passiva del gruppo si attesta a 219,3 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 212,9 milioni di fine giugno 2024 e ai 210 milioni di fine 2024.

Fiducia e prudenza per il futuro

Sebbene il management sia consapevole delle sfide che la seconda parte dell’anno potrebbe presentare a causa di uno scenario macro-economico complesso, la fiducia nel raggiungimento dei target annuali rimane alta. Le strategie già in atto, sia sul piano commerciale che sullo sviluppo di nuovi prodotti, sono considerate un valido supporto per le vendite. Il gruppo continuerà a operare con un approccio prudente e flessibile, focalizzato sull’efficienza del capitale investito.

L’amministratore delegato, Luigi Bartoli, ha commentato i risultati con ottimismo: “Questi dati confermano la capacità del Gruppo di affrontare contesti complessi come quello in cui ci troviamo a operare, grazie alla diversificazione delle nostre attività e alla flessibilità operativa che ci caratterizza. Fiduciosi delle nostre capacità continueremo a valutare le opportunità di crescita anche per linee esterne”.