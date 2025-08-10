Il settore turistico italiano si conferma un motore di crescita per l’economia, superando nel 2024 la cifra di 1,5 milioni di addetti. Un incremento del 2,1% rispetto all’anno precedente e addirittura del 21,5% se confrontato con il 2014. Dietro a questi dati, però, si nasconde un’emergenza silenziosa che rischia di frenare lo sviluppo: la difficoltà crescente nel trovare personale qualificato.

Secondo l’analisi “L’occupazione nel turismo, tra opportunità e limiti di crescita” della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nel 2024 le assunzioni di difficile reperimento hanno toccato quota 604mila, triplicando il dato del 2019 (allora erano 210mila). Questa problematica si fa sentire in particolare nel Centro-Nord del Paese.

Professioni introvabili e aree in difficoltà

La carenza di personale riguarda soprattutto alcune figure professionali specifiche. Le imprese faticano a trovare:

Tecnici della produzione e preparazione alimentare : introvabili nel 76,4% dei casi.

: introvabili nel dei casi. Cuochi : quasi impossibili da reperire nel 61,7% dei casi.

: quasi impossibili da reperire nel dei casi. Pasticcieri e gelatai : la difficoltà di reperimento è del 59,8% .

: la difficoltà di reperimento è del . Camerieri : mancano all’appello nel 54,7% dei casi.

: mancano all’appello nel dei casi. Baristi: irreperibili nel 50,6% delle occasioni.

Se il problema si estende a tutto il territorio nazionale, l’affanno maggiore si registra nel Centro-Nord. Dopo il Molise (con il 66,6% di profili introvabili), spiccano Umbria (61,1%), Trentino Alto Adige (58,4%), Lazio (58,1%) e Piemonte e Valle D’Aosta (55,7%). Anche regioni del Sud come Sicilia, Calabria e Sardegna, che hanno visto un aumento della domanda, sono alle prese con le stesse difficoltà.

Le cause strutturali e la possibile via d’uscita

Le ragioni di questa emergenza sono da ricercare in problemi strutturali ben noti: l’assenza di percorsi formativi adeguati, la stagionalità del lavoro e la sua intensità.

Nonostante il quadro problematico, c’è un segnale di speranza. Negli ultimi anni è aumentata la richiesta di lavoratori con qualifiche professionali, la cui incidenza sulle assunzioni è passata dal 43,2% del 2019 al 51,7% del 2024. Come ha dichiarato Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, questa tendenza, seppur lenta, “è fondamentale per vincere la sfida del reperimento delle competenze investendo nella formazione mirata, soprattutto aumentando gli ITS“.