Davide Lonati, medico specializzato in tossicologia clinica presso il centro antiveleni degli istituti clinici Maugeri di Pavia, spiega come prevenire il rischio di botulismo.

«Al momento dell’apertura, barattoli e altri contenitori devono emettere il tipico suono “clac”. In assenza di questo, significa che l’alimento potrebbe non essere stato conservato correttamente e la tossina botulinica potrebbe essersi sviluppata all’interno».

«Un altro segnale d’allarme è rappresentato da contenitori deformati, come lattine con tappi o chiusure rigonfie. Se, una volta aperto il contenitore, si osserva fuoriuscita di liquido o una lieve effervescenza, è meglio non fidarsi perché si tratta di alimenti potenzialmente contaminati».

I prodotti più a rischio

«Le zuppe pronte rappresentano una possibile fonte di rischio. Sebbene siano sicure e controllate negli stabilimenti di produzione, la cattiva conservazione durante il trasporto o la rottura della catena del freddo può renderle pericolose».

«Le conserve fatte in casa, specialmente quelle sott’olio come olive, tonno, melanzane e altre verdure, sono particolarmente vulnerabili alla formazione della tossina botulinica. I vasetti devono essere sterilizzati con cura e la cottura, anche a basse temperature, è fondamentale per neutralizzare il veleno».

«Non a caso, i consumatori più esposti sono gli studenti universitari fuori sede che ricevono pacchi di conserve casalinghe dalle famiglie, le quali, durante il trasporto, possono subire alterazioni».

«Al contrario, le marmellate sono sicure anche se preparate in casa, poiché lo zucchero crea un ambiente sfavorevole alla germinazione delle spore. Un effetto analogo è esercitato dal sale nelle conserve di passata di pomodoro».

La tossina botulinica è una sostanza estremamente velenosa, simile ad altre tossine naturali come l’aricina, presente nei semi della pianta di ricino. La sua potenza si misura dalla capacità di provocare effetti tossici anche a dosi molto ridotte: bastano infatti pochi microgrammi per risultare letale. Per questo motivo viene definita “il veleno dei veleni”.

I sintomi da intossicazione da tossina botulinica possono manifestarsi rapidamente, generalmente entro un periodo di incubazione che va dalle 24 alle 72 ore. Questo intervallo rappresenta il tempo necessario affinché il sistema gastrointestinale assorba il veleno. Inizialmente compaiono nausea, vomito e diarrea, seguiti da stipsi e gravi disturbi neurologici.

Per quanto riguarda il trattamento specifico, esiste un antidoto anti-botulinico in Italia, che è l’unica terapia mirata disponibile. Quando viene sospettato un caso di botulismo, il centro antiveleni dell’istituto Maugeri — riconosciuto come punto di riferimento nazionale per queste emergenze — richiede rapidamente al Ministero della Salute l’autorizzazione all’invio della dose necessaria. Questa viene consegnata in tempi brevissimi direttamente all’ospedale dove si trova il paziente, attingendo a depositi strategicamente collocati sul territorio nazionale.

Tra i sintomi più gravi che seguono la fase gastrointestinale, si possono manifestare secchezza della bocca, visione doppia, chiusura delle palpebre e difficoltà respiratorie fino all’insufficienza respiratoria. L’antidoto, somministrato tempestivamente, neutralizza la tossina ancora in circolo nel sangue e previene la necessità di intubazione del paziente.

Circa 30-40 casi ogni anno vengono monitorati telefonicamente dall’istituto Maugeri. Gli episodi di botulismo segnalati recentemente in Sardegna e Calabria non sono stati considerati emergenze pubbliche, bensì eventi concomitanti accaduti accidentalmente nello stesso periodo.