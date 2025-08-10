Sebago, brand di proprietà di BasicNet S.p.A., nella foto l’a. d. Lorenzo e Alessandro Boglione, ha lanciato una nuova iniziativa con l’inaugurazione del “Campsides Club”. L’evento si è tenuto presso la storica Baita Gimont, una struttura a oltre 2.000 metri di altitudine a Claviere, in provincia di Torino. Per l’occasione, la baita è stata completamente trasformata con arredi e dettagli personalizzati, ispirati alla linea “Campsides” del brand.

Un’esperienza immersiva nel cuore della natura

L’iniziativa riflette la passione di Sebago per l’outdoor e per la vita all’aria aperta. Durante l’evento di apertura, la comunità del brand ha avuto l’opportunità di partecipare a diverse attività, tra cui escursioni di trekking panoramico, sessioni di yoga e proiezioni di film sotto le stelle.

La “Sebago House” rimarrà aperta al pubblico fino al 31 agosto, offrendo un’esperienza immersiva che celebra lo spirito della natura e l’identità del marchio.