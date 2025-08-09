Matteo Salvini sottolinea «la forza travolgente della Lega in Veneto. L’eccellente gestione assicurata negli ultimi anni sotto la guida di Luca Zaia non deve andare persa». In un confronto con i vertici regionali del partito, il leader ha assicurato che tornerà a proporre agli alleati, in vista delle elezioni regionali di novembre, la presenza della Lista Zaia.
«Si tratta di un valore aggiunto», ha aggiunto, «e non può essere disperso».
Il tema della futura leadership della Regione Veneto torna dunque al centro del dibattito nel centrodestra. Luca Zaia, alla guida della regione per il terzo mandato consecutivo, non può candidarsi nuovamente. La Lega, però, intende mantenere il controllo della presidenza regionale, rivendicandolo per un proprio rappresentante.
In prima fila si colloca Alberto Stefani, deputato, vicesegretario federale e segretario regionale del Veneto, considerato un giovane talento molto vicino proprio al vicepremier. Su questo punto si è aperta una trattativa serrata con Fratelli d’Italia, che, alla luce del nuovo equilibrio di potere all’interno della coalizione, pretende di poter proporre un proprio candidato a capo di una Regione del Nord.
La questione della Lista Zaia
Oltre alla candidatura del presidente, resta centrale il nodo della Lista Zaia. Il governatore ha più volte ribadito l’importanza imprescindibile di questa lista, che attrae consensi anche da elettori che non si identificano pienamente nel centrodestra.
Tuttavia, le altre forze della coalizione temono che la lista recante il nome del presidente uscente possa sottrarre voti alle loro candidature. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno già espresso un netto rifiuto in merito.
Ora, Salvini promette di rilanciare la proposta, anche se appare difficile che la posizione degli alleati possa mutare.