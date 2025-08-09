I veterani di Macon (Georgia) non hanno appeso al chiodo il loro desiderio di servire la comunità, ma lo hanno trasformato in una nuova missione. La sezione locale dell’organizzazione no-profit Sleep in Heavenly Peace (SHP) ha unito le forze con il Veterans of Foreign Wars (VFW) per un’iniziativa che ha portato un contributo tangibile e significativo. Il 3 maggio, in occasione della Giornata annuale del servizio del VFW, le due associazioni hanno collaborato alla costruzione di 125 letti, un numero simbolico scelto per onorare il 125° anniversario della VFW.

Il servizio continua, dalla divisa alla falegnameria

Il progetto, che ha richiesto mesi di coordinamento, ha visto la partecipazione di numerosi veterani che hanno dimostrato come il loro impegno verso gli altri non si sia esaurito con la fine della loro carriera militare. La missione di Sleep in Heavenly Peace, che si fonda sul motto “NESSUN BAMBINO DORME SUL PAVIMENTO NELLA NOSTRA CITTÀ!”, si è allineata perfettamente con la vocazione di servizio del VFW. I letti costruiti sono destinati a combattere la mancanza di letti tra i bambini svantaggiati, un problema che influisce sulla loro salute, sul rendimento scolastico e sul benessere generale. Brian Cornett, co-presidente del capitolo SHP di Macon e sergente capo in pensione, ha espresso con soddisfazione i risultati della collaborazione: “Questa partnership rappresenta il meglio di ciò che accade quando le organizzazioni si uniscono attorno a una missione comune”. Ha aggiunto che “questi veterani capiscono che il servizio non finisce quando appendi l’uniforme, ma si trasforma in nuovi modi di sostenere la tua comunità”.

L’impegno dei leader e della comunità

L’evento ha visto l’impiego di diversi volontari e il supporto di molteplici realtà locali. La leadership dell’evento è stata affidata a Sterling Layton, veterano del Vietnam e di Desert Storm e sergente capo dell’aeronautica in pensione, che ha gestito la costruzione. Il comunicato stampa menziona anche il supporto di Tom Kirkendall, Theotis Taylor e Bobby Spells, tutti veterani che ricoprono ruoli chiave nel capitolo SHP di Macon, oltre al VFW District 9, all’Ausiliario VFW e all’organizzazione nazionale FFA. Cornett ha concluso ringraziando tutti i veterani “per il loro servizio all’estero, negli Stati Uniti e a casa nelle nostre comunità”.