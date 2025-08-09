Accanto al fermo rifiuto di Antonio Decaro, a complicare ulteriormente le prospettive da consigliere regionale di Michele Emiliano interviene anche Giuseppe Conte. Il leader del Movimento Cinque Stelle si mostra altrettanto deciso nel chiudere la porta al governatore uscente, in linea con la posizione marcata del candidato favorito del centrosinistra. Le dichiarazioni recenti di Conte avevano già anticipato questo netto orientamento.

L’ex presidente del Consiglio sottolinea da tempo, in modo sempre più netto, l’esigenza di un cambiamento radicale e una discontinuità rispetto al passato. In una diretta social di pochi giorni fa ha ribadito:

«Bisogna voltare pagina. Eravamo presenti in giunta, poi ne siamo usciti a causa delle inchieste. Ora desideriamo entrare in coalizione con un vero e concreto rinnovamento.»

Il messaggio è dunque chiaro ma non esplicito nei confronti specifici di Emiliano. Tuttavia, nelle segrete stanze delle trattative in corso, il suo nome è al centro del dibattito. Questa posizione viene confermata sia dalla parte vicina a Emiliano sia da quella dei pentastellati.

Secondo quanto riferito, Conte non è disposto a sostenere una coalizione in cui il presidente uscente ricopra il ruolo di semplice consigliere regionale. La sua decisione è talmente netta da non voler nemmeno intrattenere un colloquio telefonico con Emiliano.

Fonti interne spiegano: «Di parlare si parleranno, ma al momento c’è una chiusura netta». Questo atteggiamento offre a Antonio Decaro un vantaggio negoziale significativo, rafforzando la sua posizione di rigido oppositore sul tavolo della segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Nella tensione di questa campagna elettorale, Schlein preferisce mantenere un profilo prudente e per ora evita di intervenire direttamente. Fonti dem assicurano che un coinvolgimento più deciso avverrà solo se la situazione sfuggirà completamente di controllo, ma al momento non è così.

I membri più intransigenti del Movimento Cinque Stelle, strettamente legati a Conte, confermano questa linea rigorosa.

Il leader del Movimento non spingerà la situazione al punto di provocare una rottura definitiva.

Come affrontare allora la questione? Un precedente simile si è già visto in Toscana, dove la situazione sembrava destinata a un’escalation a causa del rifiuto del Movimento 5 Stelle di appoggiare il presidente uscente Eugenio Giani. La soluzione fu quella di consultare gli iscritti, che alla fine si espressero favorevolmente. Pur trattandosi solo di un’ipotesi, questo modello potrebbe rappresentare la via d’uscita dall’attuale impasse.

Dal fronte emiliano, invece, si respira un clima più sereno e fiducioso. Non si prevede un intervento diretto di Elly Schlein perché «Antonio e Michele sono persone intelligenti, e agiscono così da vent’anni».

Tuttavia, la situazione sta iniziando a destare preoccupazione. L’incertezza generale sta creando tensione non solo tra i candidati, che non hanno ancora definito con chiarezza la strategia da adottare — molti decideranno l’area politica di appartenenza considerando la candidatura o meno di Antonio Decaro — ma anche tra gli elettori.

Per cercare di sbloccare la situazione, sindaci e amministratori del Salento hanno scritto una lettera aperta rivolta all’europarlamentare, nel tentativo di spingerlo a tornare in campo: «Torna, Antonio — si legge nel documento — Il tempo è ora. E la Puglia ti aspetta».