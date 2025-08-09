I soci pubblici di Gesap Spa, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, hanno deliberato l’avvio del processo volto alla valorizzazione e alla cessione della partecipazione azionaria.

L’assemblea si è svolta con la presenza della quasi totalità dei soci, rappresentando oltre il 95% del capitale sociale. Tra i presenti figuravano il sindaco metropolitano Roberto Lagalla, accompagnato dall’assessore Brigida Alaimo e dal direttore generale Nicola Vernuccio, oltre al vicepresidente della Camera di Commercio di Palermo-Enna.

Dopo gli interventi del presidente di Gesap Salvatore Burrafato, dell’amministratore delegato Gianfranco Battisti e del sindaco Lagalla, è stato incaricato il Consiglio di Amministrazione di avviare le procedure per la selezione di un advisor esterno che supporti la società in tutte le fasi del processo.

Il bando pubblico per la scelta dell’advisor comprenderà attività di analisi, valutazione e promozione con l’obiettivo di ottenere le condizioni più vantaggiose per l’operazione. Saranno inoltre inserite clausole a tutela della continuità gestionale e della conservazione della quota di maggioranza per un periodo determinato, per garantire stabilità e sviluppo aeroportuale.

Con questa decisione, si compie un importante passo strategico per favorire la crescita e l’internazionalizzazione dell’aeroporto di Palermo.

Il sindaco Roberto Lagalla ha dichiarato:

“Oggi abbiamo fatto un primo, fondamentale passo verso la valorizzazione dell’aeroporto Falcone Borsellino, con l’obiettivo di aprire nuove opportunità di sviluppo, efficienza e internazionalizzazione per uno degli asset strategici della nostra città e dell’intera Sicilia occidentale. La decisione dell’assemblea dei soci segna l’avvio di un percorso caratterizzato da massima trasparenza e pieno rispetto dell’interesse pubblico. La nostra priorità è duplice: da un lato garantire un miglioramento costante dei servizi per utenti, turisti e operatori; dall’altro, tutelare i livelli occupazionali, salvaguardando chi ogni giorno contribuisce alla funzionalità e qualità dello scalo.”

Il sindaco ha inoltre sottolineato come questa operazione rientri in un’ottica di valorizzazione, volta ad attrarre investitori di rilievo capaci di consolidare il ruolo dell’aeroporto come snodo centrale nel Mediterraneo, senza compromettere la presenza pubblica e una governance responsabile.

Lagalla ha concluso:

“Il futuro di Palermo passa anche dalla capacità di aprirsi al mondo mediante infrastrutture moderne ed efficienti. Il nostro aeroporto è il biglietto da visita con cui ci presentiamo quotidianamente sul palcoscenico internazionale.”