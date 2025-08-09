Un’importante evoluzione nel mondo dell’intelligenza artificiale è stata annunciata. OpenAI ha lanciato GPT-5, il nuovo modello di IA generativa che alimenta il popolare chatbot ChatGPT. Questo aggiornamento, che si preannuncia come l’ultimo prima del raggiungimento della AGI (intelligenza artificiale generale), introduce miglioramenti significativi in termini di accuratezza e affidabilità, ponendo le basi per un’interazione sempre più sofisticata e utile con gli utenti. GPT-5 è già disponibile, anche in versione gratuita.

Meno errori e risposte più affidabili, un passo verso la AGI

La principale novità di GPT-5 è la sua capacità di fornire risposte più precise, riducendo drasticamente le cosiddette “allucinazioni”, ovvero gli errori che spesso caratterizzano i modelli di IA meno recenti. In una nota, OpenAI ha evidenziato come GPT-5 rappresenti un “nuovo riferimento” per l’accuratezza. Particolare attenzione è stata posta anche al settore della salute: il modello è descritto come il “migliore mai realizzato per le domande relative alla salute”, in grado di supportare gli utenti nel comprendere risultati medici, formulare domande per gli specialisti e valutare opzioni in ambito decisionale. La sua capacità di adattarsi al contesto, al livello di conoscenza e alla posizione geografica dell’utente lo rende uno strumento versatile e sicuro.

Tre offerte commerciali per ogni esigenza

Per rispondere a diverse necessità, GPT-5 viene lanciato in tre versioni commerciali. La versione standard, GPT-5, è ottimizzata per il ragionamento e per compiti che richiedono più passaggi logici. Per chi cerca una soluzione più efficiente, GPT-5-mini è una declinazione più leggera e dai costi ridotti. Infine, GPT-5-nano è stato progettato per la velocità, ideale per applicazioni che necessitano di una bassa latenza. Questa segmentazione del prodotto permette a un’ampia gamma di utenti, dalle aziende agli sviluppatori, di scegliere il modello più adatto alle proprie necessità.

Personalizzazione e integrazione per un’esperienza a 360°

OpenAI ha puntato molto anche sulla personalizzazione. Gli utenti possono scegliere tra quattro diverse personalità per il loro chatbot: Cynic, Robot, Listener e Nerd. Queste opzioni, che vanno da risposte professionali a quelle leggermente sarcastiche, sono facoltative e modificabili in qualsiasi momento. Un’altra novità fondamentale è l’integrazione con servizi come Gmail, Google Calendar e Google Contacts. Una volta abilitati, questi collegamenti permettono a ChatGPT di leggere i dati delle app per produrre risposte contestuali, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso e rendendo l’IA un assistente ancora più potente e integrato nella vita quotidiana.