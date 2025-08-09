Masi Agricola chiude la prima metà del 2025 con risultati contrastanti ma complessivamente positivi. Nonostante un calo nei ricavi, l’azienda ha visto un significativo miglioramento dell’utile netto, segno di una gestione più efficiente e mirata.

Un utile che sorprende

Il dato che più salta all’occhio è l’incremento dell’utile netto consolidato, che si attesta a 84mila euro rispetto ai 22mila euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Un balzo in avanti che testimonia la capacità dell’azienda di ottimizzare i propri processi e contenere i costi, pur in un contesto di mercato complesso.

Allo stesso tempo, si registra una leggera flessione dei ricavi netti, che passano da 30,2 milioni a 29,3 milioni di euro, segnando un calo del 3% (1,8% a cambi costanti). Questo andamento è attribuito principalmente alle difficoltà incontrate sul mercato italiano, in particolare nel settore HORECA, ovvero hotellerie, ristorazione e catering. La minore capacità di spesa dei consumatori e una maggiore prudenza negli acquisti da parte dei ristoratori hanno avuto un impatto diretto sulle vendite.

Miglioramento dei margini e gestione oculata

Nonostante il calo del fatturato, l’azienda ha saputo rafforzare i propri margini. L’EBITDA Adjusted, che esclude i costi non ricorrenti per il progetto MGG, è salito da 3,7 milioni a 3,932 milioni di euro. Di conseguenza, anche l’EBITDA Reported si attesta a 3,932 milioni, portando il margine EBITDA dal 10,8% al 13,4%. Anche l’EBIT ha visto un miglioramento, attestandosi a 1,763 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta dell’azienda rimane negativa, raggiungendo i 32,2 milioni di euro. Un dato che va contestualizzato con il passivo di 27,2 milioni di euro registrato a fine 2024 e quello di 34,2 milioni al 30 giugno 2024.

L’andamento di Masi Agricola nel primo semestre 2025 mostra quindi una realtà in evoluzione: se da un lato il contesto di mercato ha reso più difficile la crescita dei ricavi, dall’altro l’azienda ha dimostrato una notevole capacità di adattamento, riuscendo a incrementare la propria redditività. Questo risultato suggerisce una strategia volta alla solidità e all’efficienza, che sembra premiare i conti del gruppo.