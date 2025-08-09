Roland Lazzeri, sindaco di Salorno, ha risposto alle recenti preoccupazioni riguardanti la presenza della comunità islamica nel paese, definendo infondate le accuse e ribadendo l’importanza dell’integrazione.

Il dibattito ha preso avvio da alcuni volantini che promuovevano un corso gratuito di lingua araba, organizzato dall’Associazione musulmani di Salorno. Questo corso è aperto a tutti e comprende anche alcune ore dedicate allo studio del Corano, sebbene, come sottolinea lo stesso sindaco, la componente religiosa non sia il focus principale.

Roland Lazzeri ha dichiarato:

“Qui a Salorno non c’è alcun ‘allarme rosso’. Prima di lanciare certe affermazioni è fondamentale informarsi e conoscere il territorio. Diffondere paure infondate non ha senso. Il nostro paese è molto avanzato rispetto ad altri per quanto riguarda l’integrazione.”

Il primo cittadino ha spiegato che l’obiettivo del corso è insegnare la lingua araba per favorire l’unione della comunità e costruire una società coesa. Il lavoro sull’integrazione è continuo e parte da un dialogo costante, che permette di comprendere e rispettare le regole del luogo in cui si vive.

Lazzeri ha aggiunto:

“Solo attraverso il dialogo si può raggiungere una collaborazione efficace. L’integrazione non è un processo automatico, richiede impegno da parte di tutti.”

Tuttavia, nonostante queste affermazioni rassicuranti, alcune persone hanno espresso preoccupazioni più marcate.

L’allarme lanciato da Anna Maria Cisint

L’europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint, ha definito la situazione a Salorno come un esempio preoccupante, parlando di un vero e proprio allarme riguardo all’espansione delle influenze radicali.

Cisint ha affermato:

“I radicalizzati cercano di entrare nelle nostre comunità non solo per imporre la Sharia, ma anche per sovvertire il nostro sistema democratico, sostituendoci e governandoci. Lo fanno tramite moschee e scuole coraniche, esattamente come sta accadendo a Salorno.”

Ha inoltre parlato di un fenomeno di indottrinamento, invitando gli italiani a restare vigili e a prendere coscienza della situazione.

Questo dibattito riflette le diverse percezioni in merito all’integrazione e alla convivenza delle comunità islamiche in piccole realtà locali, evidenziando la necessità di un confronto aperto e informato.

È fondamentale non concedere «spazi o opportunità a chi tenta di cancellare la nostra cultura e le nostre radici civili. È arrivato il momento di valorizzare la nostra storia e identità, quelle stesse che la sinistra vorrebbe cedere in cambio di pochi voti».

Il sindaco di Salorno ha voluto smentire fermamente queste dichiarazioni, sottolineando che: «Prima di diffondere notizie di questo genere è necessario comprendere bene l’argomento senza fare affermazioni prive di fondamento. In questo caso si tratta di un’associazione composta al massimo da 20-30 membri, il cui responsabile è una persona tranquilla e molto stimata dalla comunità».

Dalla pagina Instagram di questa associazione musulmana emergono le attività che promuovono, tra cui serate dedicate alla convivialità con cibo e musica, oltre a un corso base di lingua italiana, elementi che evidenziano l’impegno nell’integrazione e nella promozione culturale.