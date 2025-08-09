«Si ricordi che sono un giurista. E che non ho certo scoperto il garantismo adesso». Questo è il pensiero dominante di Giuseppe Conte nel giorno in cui, tra familiari e amici, festeggia in Puglia il suo sessantunesimo compleanno, soffiano le candeline sulla torta, ma soprattutto teme che le dinamiche politiche attuali gli riaffiggano addosso vecchi cliché ormai superati.

Un tempo, quando gli anni passavano, questo ex presidente del Consiglio veniva associato a narrazioni poco lusinghiere: l’uomo che da incendiario si trasformava in pompiere, colui che da intransigente diventava accomodante, il rivoluzionario che si ammorbidiva. Oggi, dopo un periodo di attesa in cui ha mantenuto in sospeso il Partito Democratico sulla candidatura alle prossime elezioni regionali nelle Marche, spiegando di voler «prima leggere attentamente i documenti», Conte ha deciso di sostenere definitivamente l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Questo a dispetto di quegli avvisi di garanzia prima considerati motivo di espulsione immediata all’interno del Movimento 5 Stelle.

«Un avviso di garanzia non è di per sé una ragione sufficiente per chiedere a Ricci di fare un passo indietro», ha dichiarato recentemente Conte, imprimendo un nuovo orientamento più garantista all’interno del Movimento che oggi guida come unico leader, dopo aver eliminato tramite votazioni online perfino il fondatore Beppe Grillo.

Ha aggiunto inoltre: «Chiedere a Ricci di ritirarsi in queste circostanze rappresenterebbe un brutto precedente, significherebbe generalizzare e rinunciare a un esame approfondito e caso per caso».

Così, l’ex «avvocato del popolo» – titolo che aveva assunto durante il suo primo mandato a Palazzo Chigi, in cui costruì la sua immagine più sulla parola «popolo» che sul significato giuridico di «avvocato» – cambia nettamente direzione, abbracciando una linea più morbida e garantista rispetto al passato.

Era il leader del governo gialloverde che osservava, tra il complice e il silenzioso, le critiche lanciate dalla sua maggioranza, formata da Movimento 5 Stelle e Lega, al Partito Democratico riguardo all’inchiesta di Bibbiano, poi sgretolatasi completamente sei anni dopo; oggi è diventato il capo del partito che utilizza il caso Ricci per affermare che «il Movimento non può permettersi una nuova Bibbiano».

Si tratta di un’inversione ad U — anche se realizzata in modo graduale attraverso vari passaggi che hanno richiesto anni, inclusi cambiamenti allo statuto e al codice etico — che al momento provoca alcune frizioni interne, silenziosi malumori e persino la rinuncia futura a sfruttare un avviso di garanzia altrui per regolare conti in sospeso con i partner politici, a partire dal PD.

Un cambio di direzione? O un’evoluzione della strategia politica? Così lo spiega al Corriere della Sera:

Giuseppe Conte ha detto:

«Appena insediato ho subito chiarito l’importanza di adottare una “cultura delle regole” e i principi di “etica pubblica”, distinguendo fra responsabilità penale e responsabilità politica. La prima spetta ai giudici, ma questo non significa che i principi costituzionali della presunzione di innocenza e del giusto processo escludano un giudizio politico. La buona politica deve assumersi la responsabilità di discernere ed è possibile che, quando emergono comportamenti contrari all’etica pubblica, la responsabilità politica richieda un passo indietro immediato, senza attendere gli esiti delle indagini penali».

In sintesi, l’ex presidente del Consiglio prosegue affermando:

«È scontato che un avviso di garanzia resti un semplice avviso, ma occorre valutare la vicenda nel merito, sempre tenendo presente che, prima della solidarietà di partito, viene la tutela del prestigio delle istituzioni. Questa posizione è funzionale e per niente paradossale, poiché assegna alla politica una funzione autonoma rispetto alla magistratura. Contemporaneamente, garantisce libertà e indipendenza ai magistrati, che devono poter indagare anche i politici, in nome del principio democratico secondo cui “la legge è uguale per tutti”».

Un principio che alla fine si è rivelato più solido del celebre «uno vale uno», anche per il rinnovato Movimento 5 Stelle. Forse.