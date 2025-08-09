Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria, ha annunciato la formalizzazione del decreto per l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria, che si terranno domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.

Questa decisione arriva dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto, che hanno portato allo scioglimento della Regione. Il vicepresidente ha sottolineato la determinazione e l’entusiasmo del centrodestra, guidato proprio da Occhiuto, a confermare il proprio ruolo di governo dopo quasi quattro anni di esperienza positiva. Saranno i cittadini calabresi a scegliere il futuro della regione, ha detto Pietropaolo, che ha aggiunto che la coalizione intende proseguire nel racconto delle azioni già realizzate e dei progetti futuri.

È importante ricordare il calendario delle consultazioni elettorali previste a breve in altre regioni italiane: il 28 e 29 settembre si voterà nelle Marche, mentre il 12 e 13 ottobre toccherà ai cittadini della Toscana. A novembre, seppur senza una data ancora ufficiale, saranno chiamati alle urne gli elettori del Veneto, della Campania e della Puglia.