Un edifico storico nel cuore di Roma, un tempo sede del Partito Comunista Italiano, sta per trasformarsi in un hotel di lusso destinato a ospitare ospiti internazionali in cerca di relax nella Capitale. Il palazzo di Via delle Botteghe Oscure, conosciuto come il «Bottegone», ha rappresentato per decenni un simbolo politico, ospitando gli uffici di figure di spicco come Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer.

Costruito nel 1938 e acquisito dal PCI nel 1946, l’edificio è stato utilizzato per quasi cinquant’anni come quartier generale del partito. Il declino del blocco comunista, la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione della Prima Repubblica hanno portato alla fine del suo utilizzo politico, fino alla cessione avvenuta nel 2000.

Attualmente è in fase di completamento un progetto di riqualificazione che convertirà lo storico palazzo in un hotel di alta gamma con 70 camere, gestito dalla rinomata catena alberghiera americana Hyatt. L’apertura è prevista nel giro di poche settimane.

La proprietà è della Tosinvest, società appartenente alla famiglia Angelucci, nota anche per la sua presenza nel settore editoriale con quotidiani come Libero, Il Giornale e Tempo. Dopo aver ospitato la sede politica del PCI, l’edificio ha accolto l’Associazione Bancaria Italiana e ha ospitato successivamente attività commerciali, tra cui un minimarket. L’acquisto da parte di Tosinvest ha segnato un cambio di rotta, orientando la destinazione verso il turismo, anche grazie alla posizione centrale e agli ampi spazi a disposizione.

Un patrimonio di memoria storica preservato

Anche con la nuova e lussuosa destinazione, il palazzo non perderà i richiami al suo passato storico e politico. Nell’atrio principale si conserva infatti un’opera dell’artista Giò Pomodoro, consistente in una stella d’oro a cinque punte incassata nel pavimento. Resteranno visibili altresì il busto in marmo nero di Antonio Gramsci e la bandiera originale della Comune di Parigi, custodita gelosamente in una teca di vetro.

Questa riconversione rappresenta un esempio di come edifici storici, carichi di valore simbolico per la storia politica italiana, possano venire rigenerati e integrati nel tessuto turistico contemporaneo, senza cancellare l’eredità culturale che portano con sé.