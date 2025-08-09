Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, ha commentato la vicenda della lettera intimidatoria inviata al Comune di Paludi (in provincia di Cosenza), di cui è sindaco suo padre.

«Io non ho paura, ma questa situazione ha coinvolto direttamente la mia famiglia: per questo motivo non ho esitato a rivolgermi alle autorità competenti» ha detto la deputata.

Riguardo alle intimidazioni, Baldino ha aggiunto di non avere sospetti specifici, ma ritiene che si tratti di un gesto collegato al suo impegno parlamentare. Tuttavia, non esclude né conferma un eventuale legame con le prossime elezioni regionali.

Nei giorni scorsi, tra i nomi circolanti come possibili candidati alla presidenza della Regione Calabria è apparso anche il suo, insieme a quello di Pasquale Tridico e Anna Laura Orrico.

Baldino ha inoltre sottolineato con orgoglio il sostegno che il Movimento 5 Stelle continua a ricevere in Calabria: «Sono molto orgogliosa della forza politica che rappresento e del fatto che i calabresi ci diano molta fiducia. Questo significa che le nostre battaglie sulla sanità, la legalità e le infrastrutture stanno producendo risultati concreti».

La deputata ha poi criticato l’operato del centrodestra regionale, che a suo avviso si limita a «tagliare nastri di opere lanciate durante i nostri mandati di governo e a ridurre il finanziamento della sanità pubblica per favorire quella privata».

«Con queste premesse, il M5S auspica di guidare la coalizione. Io spero che la coalizione sia la più ampia possibile» ha concluso.

Nel frattempo, le forze di centrosinistra come il Partito Democratico e Avanti Calabria Sociale reclamano il diritto di esprimere la propria scelta sul candidato alla presidenza della Regione.

Interpellata sul clima di competizione, Baldino ha dichiarato: «Da elettore, non sarei soddisfatta nel vedere un continuo susseguirsi di nomi sui giornali senza un confronto concreto. Credo che il fronte progressista unito saprà operare la scelta migliore per l’interesse dei cittadini».

La necessità di accelerare i tempi si fa pressante, anche perché il governatore dimissionario Roberto Occhiuto – che ha espresso solidarietà a Baldino per le minacce ricevute – intende indire le elezioni tra fine settembre e metà ottobre.

Su questo tema, la parlamentare ha commentato criticamente:

«Ancora una volta il centrodestra usa i calabresi come scudo. A Occhiuto non interessa il loro bene; vuole solo una riconferma per evitare problemi di natura politico-giudiziaria. A mio avviso si tratta di un attacco alla democrazia: finge di voler dare la parola al popolo ma nasconde altre intenzioni».

Se no, perché tanta fretta? Alle ultime elezioni regionali ha votato solo il 44%. Non si tratta solo di conquistare nuovamente il consenso dei calabresi, ma di mantenere saldo quello dei propri elettori.

Si parla inoltre di un vostro possibile ricorso al Tar nel caso in cui il voto venga fissato per fine settembre.

È una possibilità che abbiamo considerato. Vedremo come si svilupperanno gli eventi e in seguito valuteremo se procedere o meno.

L’alleanza con il Partito Democratico, almeno a livello locale, sembra fatichi a prendere forma. Ci sono state tensioni in regioni come le Marche, la Toscana e la Campania. Ora dovete decidere quale strategia adottare in Calabria. Se ci sono conflitti ovunque, come vi presenterete alle prossime elezioni politiche?

A livello nazionale e regionale vogliamo sbarrare la strada alla destra e costruire un’alternativa seria e credibile. Per questo, con umiltà e, permettetemi, anche con generosità, stiamo formando alleanze nelle Marche, in Campania, in Toscana, in Puglia e in Veneto. Non vediamo una coalizione in lotta permanente, bensì un gruppo che discute. Non abbiamo il collante del potere che tiene insieme a ogni costo il centrodestra, e per noi questo rappresenta un vantaggio. Ogni regione ha una sua storia, con sensibilità che meritano rispetto e attenzione, quindi i tempi possono essere più lunghi. Personalmente, sono molto soddisfatta del risultato della consultazione tra gli iscritti del M5S su Giani in Toscana.

Tuttavia, quella votazione ha evidenziato forti divisioni interne. Alcuni auspicano una profonda riflessione dentro al partito.

Ci sono resistenze da quella parte della base che finora si è mostrata contraria. Tale posizione è comprensibile, così come lo è chi invece lavora quotidianamente al fianco del Pd nelle amministrazioni locali e sostiene un accordo. Il voto ha chiarito una maggioranza che in democrazia va sempre rispettata. Non va poi dimenticato che entrare nelle giunte rappresenta l’opportunità di portare avanti le nostre battaglie politiche.