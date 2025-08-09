È stato autorizzato il reclutamento e l’assunzione a tempo indeterminato di 9.300 unità di personale destinato a 33 amministrazioni pubbliche, con un impegno finanziario complessivo di circa 300 milioni di euro. Tale disposizione è contenuta in un decreto della presidenza del Consiglio. Le assunzioni saranno effettuate nel rispetto del limite che prevede il reinvestimento del 75% della spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente.

Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, ha evidenziato che questo provvedimento rappresenta un “risultato importante che consente di contribuire alla riduzione dell’arretrato di fabbisogni e di rispondere in maniera più efficace alle esigenze organizzative delle amministrazioni coinvolte”.

Le amministrazioni interessate comprendono i Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, agenzie, enti pubblici non economici e gli enti parco nazionali.

Profili professionali e dettagli delle assunzioni

Paolo Zangrillo ha spiegato:

“Le autorizzazioni riguardano numerosi profili professionali, tra cui dirigenti, elevate professionalità, personale amministrativo (assistenti, operatori e funzionari), magistrati del Tar, medici dell’Inps, funzionari e tecnici specializzati.”

Per ciascuna amministrazione, il decreto specifica in dettaglio il numero di assunzioni previste, le qualifiche richieste e gli oneri annui e a regime relativi a queste immissioni di personale.

Un chiarimento importante fornito dal decreto riguarda le facoltà assunzionali relative agli anni precedenti al 2025, che si considerano esercitate con l’emanazione del bando di concorso.

Inoltre, il decreto precisa che l’avvio di nuove procedure concorsuali o lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni sono subordinati all’effettiva immissione in servizio, all’interno della stessa amministrazione, di tutti i vincitori inseriti nelle graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato nelle rispettive qualifiche, salvo comprovate e documentate necessità organizzative non temporanee.

Principali amministrazioni interessate e numeri delle assunzioni

Tra le amministrazioni con il maggior fabbisogno di personale si segnalano:

– Agenzia delle Entrate: 1.272 nuove assunzioni previste per il 2025;

– Agenzia delle Dogane: 410 incarichi da coprire;

– Inps: 1.305 assunzioni programmate;

– Ministero della Difesa: 2.424 nuovi inserimenti;

Per il Ministero dell’Interno sono previste 550 assunzioni nel 2025, con autorizzazione a indire concorsi per ulteriori 1.072 posti programmati per il 2026-2027.

Nel Ministero della Giustizia sono attese 408 assunzioni per il 2025, oltre a 41 per l’amministrazione penitenziaria e 100 per la Giustizia minorile e di comunità.

Infine, sono previste 550 nuove assunzioni nel Ministero della Cultura e 210 all’Ispettorato del Lavoro.