In Giappone, il celebre Inemuri o “pisolino in ufficio” è visto non come un segno di pigrizia, ma di dedizione al lavoro: brevi pause per ristorarsi direttamente alla scrivania sono incoraggiate. Invece in Italia, alcune imprese offrono il servizio del Maggiordomo Aziendale, una figura che si occupa di gestire le commissioni personali del lavoratore, alleviandone lo stress e liberando tempo prezioso.

Francia si distingue per il riconoscimento del Diritto alla Disconnessione: i dipendenti non sono obbligati a rispondere a e-mail o chiamate al di fuori dell’orario di lavoro, e alcune aziende promuovono veri e propri weekend di digital detox per favorire il recupero mentale e la rigenerazione.

Benefici unici in diverse nazioni

In Thailandia è presente il Congedo per Appuntamenti Romantici (Love Leave), una misura pensata per supportare i dipendenti single nella costruzione di nuove relazioni personali. Nella Germania molte aziende premiano chi si reca al lavoro in bicicletta con bonus mensili o rimborsi chilometrici, valorizzando così uno stile di vita sostenibile.

Negli Stati Uniti, alcune realtà offrono giorni di congedo retribuito per l’adozione o la cura di un nuovo animale domestico, accompagnati da vantaggi come assistenza veterinaria e assicurazioni specifiche. Nei Paesi Bassi è diffusa l’iniziativa di rimborso per l’allestimento ergonomico della postazione di lavoro da casa, oltre alla possibilità di usufruire di biciclette in leasing.

In Belgio, molte aziende mettono a disposizione auto aziendali con copertura spese carburante, utilizzabili anche a scopi personali. In Finlandia, la presenza di una sauna in sede è una consuetudine, considerata parte fondamentale della filosofia aziendale per il benessere, il relax e la socializzazione tra colleghi.

Infine, in Danimarca, le imprese sostengono la conciliazione famiglia-lavoro con aiuti economici per la cura dei figli e congedi parentali flessibili e condivisi, incoraggiando entrambi i genitori a fruirne attivamente.

Un investimento strategico nel benessere aziendale

Andrea Guffanti, General Manager di Coverflex, sottolinea:

“Questi benefit non rappresentano solo gesti di generosità aziendale, ma veri e propri investimenti sul benessere dei dipendenti. Riconosciamo quanto un equilibrio tra vita privata e professionale favorisca un maggior coinvolgimento, lealtà e produttività. Le aziende che adottano questo tipo di innovazioni non solo attraggono i migliori talenti, ma costruiscono anche una cultura d’impresa moderna, in cui il lavoro si integra armoniosamente con la vita personale.”