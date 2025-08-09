Matteo Salvini ha dichiarato: «Non penserei mai di abbandonare i miei collaboratori se dovessero affrontare difficoltà. Sicuramente li difenderei». Questa risposta è arrivata nelle ore in cui si discuteva della possibile estensione dell’immunità parlamentare a Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio, coinvolta nel caso Almasri per alcune dichiarazioni che il Tribunale dei ministri sospetta possano essere state mendaci.

Salvini ha sottolineato di lavorare «in piena sintonia con i miei collaboratori, con il mio capo di Gabinetto e con tutta la mia squadra. Le decisioni che prendo le condividiamo sempre insieme». Si tratta di un’assunzione di responsabilità chiara che segue quella già espressa sia dal ministro Nordio che dalla premier, che ha ribadito di non governare «senza essere informata».

Nel frattempo, si sono diffuse voci riguardo a una possibile intenzione del governo di applicare il segreto di Stato per tutelare la posizione di Bartolozzi. Da Palazzo Chigi è però arrivata una netta smentita: «L’ipotesi non esiste affatto». Una fonte autorevole della maggioranza ha spiegato che non vi è alcun motivo per ricorrere al segreto, poiché tutto è stato gestito con la massima trasparenza, senza menzogne, mantenendo solo il necessario riserbo su documenti riservati.

È lo stesso Tribunale dei ministri a sottolineare che spetta al Parlamento decidere se vi fosse un interesse pubblico nella vicenda. La fonte ha aggiunto: «Criticare Bartolozzi sarebbe come, ai tempi del Lodo Moro, voler andare a esaminare le lettere del capo di Gabinetto per colpire direttamente Moro».

Questioni costituzionali sul reato presunto

Nel dibattito che coinvolge i costituzionalisti si discute sull’eventuale collegamento tra il presunto reato di false dichiarazioni ai magistrati contestato a Bartolozzi e quello imputato al ministro Nordio. Da capire è se tale connessione possa far sì che la questione finisca per competenza della giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera o meno.

In questo contesto il presidente dell’organismo della Camera, Dori, ha precisato: «La posizione del sottosegretario Mantovano…» (la frase non è completata nel testo originale).