Il Tribunale di Torino si è pronunciato sulle lunghe code formatesi per mesi davanti alla Questura, in corso Verona, dove numerose persone si presentavano per richiedere o rinnovare il permesso di soggiorno. Molti erano costretti a trascorrere intere nottate all’aperto, in attese estenuanti.

Il giudice Natale ha definito il sistema attuale «discriminatorio» e ha ordinato al Ministero dell’Interno di adottare un modello simile a quello in uso presso la Questura di Milano, che si affida a un sistema di prenotazione online differenziato a seconda che il richiedente abbia o meno un documento di identità.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, la sentenza accoglie il ricorso presentato da 18 richiedenti asilo insieme all’Asgi, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. I ricorrenti avevano ripetutamente tentato di accedere agli uffici della Questura, arrivando all’alba o passando addirittura la notte all’aperto, a causa dell’assenza di un sistema di prenotazioni o di appuntamenti gestiti direttamente sul posto.

Il Tribunale ha rilevato come le attuali procedure rappresentino un ostacolo ingiustificato e un ritardo nell’esercizio dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, configurandosi quindi come illegittime e discriminatorie.

Le criticità delle procedure attuali

Le condizioni descritte dal Tribunale si fondano sul mancato rispetto della dignità delle persone e sul protrarsi delle attese in situazioni precarie, con la formazione di file inadeguate e insopportabili soprattutto nei mesi estivi. La mancanza di un sistema efficiente di gestione delle prenotazioni ha aggravato la situazione, mettendo a rischio la tutela dei diritti di chi vive in condizioni di fragilità.

Il modello della Questura di Milano

Il Tribunale ha indicato come modello virtuoso la gestione adottata dalla Questura di Milano, basata su prenotazioni online che distinguono tra persone titolari di documenti di identità validi e quelle prive di tali documenti. Questo sistema consente una migliore organizzazione degli accessi, riduce le attese e limita le discriminazioni, garantendo un servizio più efficiente e rispettoso dei diritti degli utenti.

Implicazioni e prospettive future

La sentenza impone al Ministero dell’Interno un adeguamento urgente delle procedure di accesso agli sportelli immigrazione, per evitare ulteriori violazioni dei diritti delle persone in cerca di protezione. La decisione segna un passo avanti significativo nella tutela dei diritti dei richiedenti asilo, con un’invito implicito a migliorare l’organizzazione burocratica e a rispettare standard di equità e dignità.

È auspicabile che questo pronunciamento giurisprudenziale favorisca un cambiamento strutturale e duraturo nel sistema di gestione delle pratiche relative all’immigrazione, evitando così condizioni di disagio e discriminazione per i soggetti più vulnerabili.