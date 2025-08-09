L’Italia si trova nuovamente al centro di un acceso dibattito sulle pensioni, in particolare sulla proposta di abbassare l’età pensionabile a 64 anni per tutti. Un’analisi del Centro studi di Unimpresa, pur riconoscendo l’importanza del tema, solleva serie preoccupazioni riguardo all’impatto economico che una tale riforma avrebbe sulla finanza pubblica e sulla sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo. Lo studio suggerisce che le conseguenze, se non gestite con attenzione, potrebbero mettere a dura prova i conti del Paese.

Un conto salato per le casse dello Stato

Le proiezioni dell’analisi non lasciano spazio a interpretazioni: l’introduzione della pensione a 64 anni comporterebbe un incremento significativo del numero di nuovi pensionati, stimato tra le 120mila e le 160mila unità aggiuntive all’anno. Questo si tradurrebbe in una maggiore spesa pensionistica cumulata di circa 40 miliardi di euro nel quinquennio 2025-2029. In termini percentuali, l’incidenza della spesa sul PIL passerebbe dal 15,3% previsto per il 2025 al 16,2% entro il 2030, con uno scostamento che si manterrebbe stabile intorno a 0,5 punti percentuali di PIL anche nel lungo periodo, fino al 2070. Un “effetto cumulato” che, tra il 2025 e il 2045, ammonterebbe a un esborso complessivo di circa 160-180 miliardi di euro.

Il monito di Unimpresa: “Evitare scelte miopi”

Oltre all’aumento della spesa, la riforma provocherebbe una riduzione del gettito contributivo a causa dell’uscita anticipata dei lavoratori, ampliando ulteriormente il fabbisogno da coprire con risorse generali dello Stato. Il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, nella foto, ha commentato la situazione con un monito chiaro: “L’idea di abbassare l’età pensionabile a 64 anni per tutti va considerata con grande attenzione, soprattutto alla luce dei conti pubblici e dell’equilibrio previdenziale. Ogni scelta ha un costo e richiede responsabilità. In un momento in cui il Paese ha bisogno di rilanciare gli investimenti, sostenere le imprese e rafforzare l’occupazione giovanile, è fondamentale indirizzare le risorse pubbliche verso ciò che genera crescita. Non possiamo permetterci scelte miopi che rischiano di compromettere la sostenibilità finanziaria e penalizzare le nuove generazioni”. Lo studio conclude che una tale riforma metterebbe “a rischio la sostenibilità del sistema previdenziale italiano, costruito su un equilibrio fragile“.