Xiaomi si è affermata nuovamente nella Top 3 del mercato italiano degli smartphone nel secondo trimestre del 2025. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a una crescita impressionante del +52% su base annua, in un periodo in cui il mercato generale ha registrato una contrazione. Secondo il rapporto di Canalys, l’azienda ha conquistato una quota di mercato del 14%.

La strategia vincente di Xiaomi

Il successo di Xiaomi è notevole, poiché si tratta dell’unico brand tra i primi cinque a mostrare una crescita positiva. Questa performance è attribuita a un solido mix di fattori chiave che continuano a influenzare le scelte dei consumatori italiani. Tra questi, spiccano l’innovazione accessibile, la qualità costruttiva e il valore percepito dei prodotti. Michael Feng, General Manager di Xiaomi Italia, nella foto, ha commentato il risultato sottolineando l’importanza della visione aziendale: “Il mercato italiano riconosce sempre più il valore dell’ecosistema Xiaomi: innovazione continua, design curato e accessibilità sono i pilastri che ci stanno premiando“. Ha aggiunto che il risultato “è la conferma che la nostra visione di tecnologia per tutti sta trovando una risposta concreta nel pubblico italiano” e che l’azienda intende “continuare su questa strada, rafforzando sempre di più la nostra presenza”.

Guardando alla seconda metà dell’anno, Xiaomi punta a consolidare la sua posizione e a espandere ulteriormente la propria offerta. L’azienda intende rafforzare le partnership strategiche e ampliare la sua presenza nei segmenti premium e AIoT (Artificial Intelligence of Things).

Il profilo dell’azienda

Fondata nell’aprile 2010, Xiaomi Corporation è un’azienda di elettronica di consumo che integra smartphone e dispositivi smart connessi tramite una piattaforma IoT (Internet of Things). La società, quotata alla Borsa di Hong Kong dal luglio 2018 , ha l’obiettivo di offrire prodotti innovativi a prezzi accessibili, consentendo a un vasto pubblico di beneficiare della tecnologia. Xiaomi è tra i leader mondiali nel settore degli smartphone. A marzo 2025, contava circa 718,8 milioni di utenti attivi mensili a livello globale, inclusi smartphone e tablet. La sua piattaforma AIoT è leader a livello mondiale, con circa 943,7 milioni di dispositivi intelligenti collegati. Nel 2024, l’azienda è stata inserita per il sesto anno consecutivo nella classifica Fortune Global 500.