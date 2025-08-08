La Commissione Europea ha autorizzato il pagamento di 18,3 miliardi di euro all’Italia, corrispondenti alla settima tranche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Parallelamente, è stato dato il via libera ai trasferimenti per altri quattro Stati membri, portando il totale complessivo a 42,8 miliardi di euro, come comunicato dall’esecutivo comunitario.

Questi fondi, provenienti dal Recovery Plan e destinati all’Italia, saranno impiegati per finanziare progetti volti a incrementare la concorrenza e la trasparenza nei mercati, migliorare l’accessibilità del trasporto ferroviario per i passeggeri con disabilità e potenziare la capacità di distribuzione delle energie rinnovabili, ha precisato la Commissione Europea.

Il pagamento della settima rata conferma l’Italia come primo Paese europeo per avanzamento nell’attuazione del PNRR. Questo avviene poco dopo la presentazione della richiesta di pagamento dell’ottava rata, con la quale si supererà la soglia di 153 miliardi di euro, corrispondente al 79% della dotazione finanziaria totale del Piano. Ciò dimostra il raggiungimento del 100% degli obiettivi previsti entro i tempi stabiliti dalla Commissione.

Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, ha commentato così l’erogazione odierna della settima tranche da parte della Commissione Europea, pari a 18,3 miliardi di euro: questa somma porta a oltre 140 miliardi di euro i fondi ricevuti complessivamente dall’Italia.